Yeniden Refah Partisi'nin düzenlemiş olduğu iftar programına katılım sağlayan Erbakan daha sonra 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla Yimpaş Alışveriş Merkezi önünde düzenlenen fener alayı yürüyüşüne katıldı.

Düzenlenen programa Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan, parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“MEKÂNLARI CENNET OLSUN”

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bugün çok anlamlı bir günde bir araya geldiklerini dile getiren Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan, ”Şehitlerimizin ruhları şad olsun mekânları cennet olsun” dedi.

“CENABI HAK BİZLERE DOĞRU KARAR VERMEYİ NASİP EYLESİN”

Arslan yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 3 aydır devam etmekte olan bir seçim kampanyasının sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. İnşallah 31 Martta vereceğiz karar hem Yozgat’ımız için, hem Türkiye’miz için hayırlara vesile olsun cenabı hak bizlere doğru karar vermeyi nasip eylesin. Bütün Türkiye biliyor 1994’de Türkiye Refah Belediyeciliği ve Milli Görüş Belediyeciliği ile tanıştı ve Milli Görüş Belediyeciliği Türkiye’de Erbakan hocamızın önderliğinde efsane hizmetler yaptılar ve o efsane hizmetler hala çok güzel bir şekilde anılıyor” diye konuştu.

“YOZGAT’TA BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK”

Arslan, “İnşallah bizler inanıyoruz ki 31 Mart Yeniden Milli Görüş Belediyeciliğinin başlaması için Türkiye’de yeni bir dönüm noktası olacak Yozgat’ta bir dönüm noktası olacak. Aylardır sahadayız inanıyorum ki Yozgatlı hemşehrilerimiz iyiden yana, güzelden yana ve doğrudan yana, adilden yana bir karar verecek. Kim ne yaparsa yapsın kimin ne hesabı olursa olsun cenabı hakkın da bir hesabı var 31 Marttan itibaren Türkiye’de ve Yozgat’ta yeni bir dönem başlayacak. İnsanların ötekileştirilmediği, düşmanlıkların üretilmediği, insanların verdiği oydan dolayı hesaba çekilmediği adil bir yönetim anlayışı ile Türkiye tanışacak. Bizlerin amacı bir makam mücadelesi değildir. Birileri o makamlara oturdu, birileri başkanlık yaptı biraz da biz başkanlık yapalım diyen kişi değiliz tam tersine inandığımız değerleri taşıma mücadelesi vereceğiz. Adaletli bir yönetimi tesis etme mücadelesini vereceğiz. Bu yarışı makam sevdası gibi görmemek lazım. Bütün Yozgatlı biliyor ki 5 sene boyunca makam arabasını dahi kullanmayan bir belediye başkanlığı yaptım. Her zaman, her dakika, her an insanların kolay ulaşabileceği çarşıda, pazarda yanına yanaşabildiği bir belediye başkanı oldum. İnşallah 31 Marttan sonra Yozgatlı yine böyle belediyecilik anlayışı karşılaşacak. İnsanların yaklaşamadığı değil her an yanında gördüğü, her an sokakta gördüğü bir belediye anlayışı başlayacak. Bütün derdimiz ve gayretimiz bunun içindir. Yozgat’ta bir dönem milletvekilliği yaptım. Yozgat’ta milletvekilliği yapıp Ankara’ya gidip Yozgat’a yeniden belediye başkanlığı yapan hiç kimse yok. Bunun adı makam sevdası değil, bunun adı Yozgat sevdası. Bizim sevdamız sadece ve sadece Yozgat. Yozgat’ı yaşanabilir bir şehir yapmak istiyoruz. Yozgat’ı bir huzur şehri yapmak istiyoruz. Yozgat’ı kardeşliğin, barışın kadim olduğu bir şehir yapmak istiyoruz. Yozgat’a bir takım insanların verdiği oylardan dolayı siyasi düşüncelerinden dolayı ötekileştirmediği bir Yozgat yapmak istiyoruz. Gidecek çok yolumuz var, yapılacak çok işimiz var. Yozgat’ta 1 Nisanda Milli Görüş Belediyeciliği başlayacak. Yeniden Refah Belediyeciliği başlayacak” ifadelerini kullandı.