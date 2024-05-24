Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, hayvan barınağında incelemelerde bulundu.

Yozgat Belediyesi Geçici Hayvan Barınağında gerekli düzenlemelerin ivedilikle yapıldığına dikkat çeken Başkan Kazım Arslan, “Evcil Köy” projesinin de kısa sürede hayata geçeceğinin müjdesini verdi.

Mevcut hayvan barınağının “Evcil Köy” projesi için uygun bir yerde olduğunu ifade eden Başkan Arslan yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Hayvan barınağımızda kısa süre içerisinde 3 ayrı inceleme yaptık. İlk ziyaretimizde köpeklerin küçük bir kafeste sıkışık bir durumda olduğunu ve bu şekilde yaşamlarını olumlu bir şekilde sürdüremeyeceklerini barınak görevlilerimizle istişare ederek bu konuya çözüm bulunması yönünde gerekli talimatları verdik.”

Arslan, “İkinci ziyaretimizde köpeklerin yaş ve ırklarına göre ayrılarak korunaklı daha geniş yaşam alanlarına alındığını görmek bizleri fazlasıyla mutlu etti. Son ziyaretimizde ise barınakta bulunan canları hem doğal yaşam alanlarında gibi hissettirmek hem de gözetim altında tutmak adına gereken tüm çalışmaların sürdürülmesi ve devam etmesi yönünde gerekli istişareleri görevli personelimiz ile yaptık” dedi.

Arslan, “Seçim süreci içerisinde hemşerilerimize söz verdiğimiz projeler içerisinde yer alan ‘Evcil Köy’ projesi içinde hayvan barınağının bulunduğu alanın uygun olduğunu gördük ve bu projenin bu alanda hayata geçmesi yönünde de gerekli çalışmalara başladık” şeklinde konuştu.