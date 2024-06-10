Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Tarihi Kentler Birliği Meclis toplantısı için İstanbul’a gitti.

Toplantı için İstanbul’a giden Belediye Başkanı Kazım Arslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya gelen Başkan Arslan, Tarihi Kentler Birliği Başkanı olarak seçilmesinden dolayı Başkan Yavaş’ı tebrik etti.

Toplantı sonrasında açıklamada bulunan Arslan, “Tarihi Kentler Birliği Meclis toplantısı için İstanbul'daydık. Bu vesile ile değerli belediye başkanlarımızla faydalı ve verimli sohbetler imkânı bulduk” dedi.

Yavaş’ı tebrik eden Arslan, “Tarihi Kentler Birliği Başkanı olarak seçilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ı tebrik eder, başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.