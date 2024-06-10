Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorunlu afet sigortasında önemli değişiklikler yapılacağını duyurdu. Bakan Şimşek'in açıklamasına göre, köy ya da şehir fark etmeksizin tüm bölgeleri kapsayacak olan yeni sistem en kısa sürede devreye alınacak.

ZORUNLU AFET SİGORTASINDA GENİŞLEME

Yozgat'ta da Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) kapsamında sadece depremler değil, aynı zamanda heyelan, sel, çığ, orman yangını, fırtına ve dolu gibi doğal afetler de sigorta kapsamına alınacak. Bu kapsam genişlemesi, binaların yanı sıra taşınır malların da güvence altına alınmasını sağlayacak.

Deprem teminatı ile binalar garanti altına alınırken, diğer doğal afetler için hem binalar hem de taşınır mallar sigorta kapsamında olacak. Bu düzenleme, doğal afetler sonucunda bina haricindeki eşyaların da hasar görme olasılığının yüksek olması nedeniyle hayati önem taşıyor.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulan sigorta modeli, 2012 yılından beri sadece deprem afetlerini kapsıyordu. Ancak yeni düzenlemelerle birlikte, sel, heyelan, dolu, fırtına, çığ ve orman yangınları da sigorta kapsamına alındı.

KÖYLER DE DAHİL EDİLECEK

Önceki zorunlu deprem sigortası uygulamasında köy alanlarına teminat sunulmuyordu. Ancak yeni zorunlu afet sigortası ile köyler de sigorta kapsamına dahil edilecek. Bu değişiklik, köylerde yaşayan vatandaşların da yeni sigorta düzenlemelerinden faydalanmasını sağlayacak. Haziran sonu itibarıyla yeni düzenlemelerle birlikte ZAS’ın devreye alınması planlanıyor.

ŞİDDET VE RİSK ARTIYOR

Son depremlerin 500 bin hasarlı konut ortaya çıkarması sonucu, DASK 35 milyar lira hasar ödemesi yaptı. Haziran ayında DASK’ın poliçe kapsamında sunduğu teminat 11.3 milyon oldu. Uzmanlar, gelecekte doğal afetlerin sayısının ve şiddetinin artacağına kesin gözüyle bakıyor. Bu durumda daha büyük maddi zararların oluşabileceği ve bu zararların 300 milyar doları bulabileceği öngörülüyor.

Yeni düzenlemelerle birlikte ZAS, tüm vatandaşlara daha geniş bir güvence sunarak, doğal afetlerin maddi etkilerini en aza indirmeyi hedefliyor. Haber Merkezi