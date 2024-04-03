Yozgat Belediyesinde yapılan törene partililer ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Kazım Arslan, Celal Köse’ye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Görevi devreden Celal Köse, Bizler 5 yıl boyunca elimizdeki imkanları en iyisini kullanarak hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi.

Köse yaptığı açıklamada, “Çok şükür yüzümüz ak anlımız açık bir şekilde de görevimizi devrediyoruz. İnşallah kazanan Yeniden Refah Partisi adayımıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah rabbim hayırlı hizmetler yapmayı da vesile eylesin. Şehir hepimizin ülke hepimizin biz Allah’a hamdolsun siyasete yeni başlamadık geçmişten itibaren siyasi arenanın içerisinde insanlarız. Ve bundan sonra da ömrümüzün sonuna kadar da hem siyaseten hem fark kulvarlardan memleketimize hizmet için elimizden gelen mücadeleyi aile olarak hep birlikte göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Kazım Arslan ise, “5 yıl Yozgat’ımıza hizmet eden başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Arslan, “Belediye Başkanımız ne şekilde hizmet etti bunları zaman gösterecek. Bazı şeyleri zamanında anlaşılmıyor mutlaka yapılan şeyler daha da anlaşılacaktır. Kendisine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Tabi ki bugün 5 yıl aradan sonra tekrar göreve başlıyoruz. Bu aynı zamanda bir güvenin ifadesidir. İnşallah Cenabı hak bizleri hemşehrilerimizin bu güvenine mahcup etmez. İnşallah rabbim bütün hayırlı işlerimizde yar ve yardımcımız olur ve güzel hizmetlerimizi devam ettiririz. Bugünden itibaren elimizden geldiği kadar Yozgat’a hizmet etmenin gayreti içerisinde olacağız. Bunlar demokratik bir yarış. Demokratik yarışın içerisinde de bazen alınganlıklar, kırılganlıklar, küskünlükler olur ama yarış bittiği zaman her şey biter. 31 Mart’ta bizim için seçim bitti Yozgat’ta bize oy veren vermeyen herkes bizim hemşehrimizdir. Oy veren vermeyen herkesin belediye başkanıyım” diye konuştu.