Memleket Partisi Yozgat Milletvekili Adayı Merve Seval Aydemir, Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Sema Nur Koçaker’e seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“YOZGAT HALKININ MİLLETVEKİLİ OLACAĞIM”

Aslen Çekerekli olduğunu vurgulayan Milletvekili Adayı Merve Seval Aydemir, milletvekili olarak seçilirse Yozgat’ta yaşayacağını belirterek açıklamalarda bulundu. Aydemir açıklamasına şu şekilde başladı; “Memleket Partisi Yozgat Milletvekili Adayıyım. Aslen Çekerekli’yim. Ben de bu toprakların evladıyım. 13 yıldır eczacıyım. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezunum. Burada bulunma sebebim memleketim, Yozgat’ımdır. Milletin vekili; milletin sorunlarını bilen ve bunu yüce mecliste dile getiren, sorunlara çözüm bulmaya uğraşan ve bulan, milletvekili olduğu ilin bir nevi sözcüsü, koruyucusu olan kişi demektir. Bir milletvekilinin seçildiği ilde oturmadan, orada yaşamadan, vatandaşlarının sorunlarını bilebileceğine inanmıyorum. Allah nasip eder, memleketim de beni seçerse, Yozgat’ta yaşayacağım. Eczanemi Yozgat merkeze taşıyacağım. Bugün halkımın nasıl yanındaysam, ziyaret ediyorsam, milletvekili seçildiğimde de Yozgatlı hemşehrilerimin yanında olacağım.”

“YOZGAT SÜREKLİ GÖÇ VERİYOR”

Milletvekili Adayı Aydemir, “Yozgat’ın kaybettiği her 5 sene Yozgat’tan çok şey götürüyor” dedi. Yozgat’ta milletvekili olarak seçilirse hangi partili olduğu fark etmeksizin diğer partili vatandaşlara da hizmet etmeye hazır olduğunu kaydeden Aydemir, “Tüm Yozgatlı hemşehrilerime seslenmek istiyorum; siyasi düşünceniz ne olursa olsun, hangi etnik kesimden olursanız olun, bu kutsal göreve seçilirsem hiç bir ayrım yapmadan liyakat ile yanınızda olacağım. Bu ülke bizim, bizleri kutuplaştıran, bizleri birbirimizden ayrıştırmaya çalışan bu düzeni yıkmak istiyorum. Bu ülkede ve Yozgat’ta da farklı siyasi düşünceler olabilir ama hangi partiden olursa olsun seçilen vekilin sadece o partililerin yanında olmasından, yandaşlarına rant oluşturmalarından rahatsızım. Yozgat milletvekili olduğumda AKP, MHP, CHP, İYİ Parti ve diğer partili hemşehrilerime de hizmet etmeye hazırım. Eğer liyakat ve adalet olursa büyüme, gelişme, ilerleme kaydedebiliriz. Futbol takımı tutar gibi siyasi parti tutmayalım. Geçmişe bakalım. Bu partiden seçilen milletvekili Yozgat’a hangi değerleri katmış, halkının yanında mı olmuş yoksa rant peşinde mi koşmuş diye bakalım. Milletvekili seçimimizi Yozgat’a değer katacak, halkın yanında olacak insanlardan yapalım. Yozgat’ın kaybettiği her 5 sene Yozgat’tan çok şey götürüyor. 21 yıl önce 620 bin nüfusu olan Yozgat şu an 417 bin nüfusa sahip ve sürekli göç vermeye de devam ediyor” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan