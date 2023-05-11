Yozgat Gençlik Hizmetleri Müdürü Sapmaz, ilk olarak Çekerek Şehit Mustafa Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile bir araya gelerek “Gençlik ve Gelecek” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Daha sonra Çekerek Şehit Faruk Yüksel Gençlik Merkezinde bulunan öğrencilerle buluşan Müdür Sapmaz, düzenlenen “Kitap Okuma Halkları” etkinliğinde gençlerle kritik yaptı.

“GENÇLİK VE GELECEK”

Çekerek Şehit Mustafa Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile bir araya gelerek “Gençlik ve Gelecek” konulu bir söyleşi gerçekleştiren Müdür Sapmaz, “Gençlerimize Gençlik ve Spor bakanlığımızın imkânları anlatıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs mili mücadelesinden, yeni milli mücadelenin Türkiye’yi her alanda müreffeh bir Türkiye yapmak olduğunu ve bunu gençlerin enerjisi ile gerçekleşebileceğini anlattık. Gençlere bu konuda güvendiğimizi anlattık. Enerjileri ve heyecanları bizlere fazlasıyla yansıdı. Teşekkürler gençler. Milli Eğitim Müdürü Zeki Bey de her alanda başarılı gençlere ihtiyaç olduğunu vurguladı. Okul müdürüne Milli Eğitim Müdürü Zeki beye ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Gençliğimize ve geleceğimize güveniyoruz” şeklinde konuştu.

“GELECEĞİMİZ AYDINLIK”

Kitap Okuma Halkları etkinliği ilgili bir açıklama yapan Sapmaz, “Çekerek Şehit Faruk Yüksel Gençlik Merkezimizde gerçekleştirilen ‘Kitap Okuma Halkları’ 10 ayrı gurubumuzla devam etmektedir. Bu hafta tüm guruplarımızla Kaymakamlık Konferans salonunda bir araya geldik. Bu hafta okunan Gençler ile Baş Başa ve Ya Tahammül Ya Sefer kitapları üzerinden kritiklerimizi yaptık. Yorumlar, anlatımlar yaptık. Katılım çok yüksekti. Gençlerimizin enerjisi takdire şayandı. Okuyan, yorumlayan, sorgulayan ve özlenen bir gençlik. İnancımız tam, geleceğimiz aydınlık. Düzenlenen kritik toplantısına, Çekerek Kaymakamımız Sayın Hayrettin Buğra Güzel de katılarak genç okurlarımızı onurlandırmışlardır. Ayrıca Kaymakamımız katılımdan memnun olduğunu söyleyerek gençlerimize kitap hediye ettiler. Gençlerimizi yüreklendirmelerinden dolayı Sayın Kaymakamımıza teşekkür ederiz” dedi.

Çekerek Şehit Faruk Yüksel Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen “Kitap Okuma Halkları” etkinliğine katılım sağlayan gençler ile düzenlenen kritik toplantısına, Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel de katıldı. Melike Aslı Arslan