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İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerince “Güvenliğiniz için sisli havalarda çok dikkatli olun” denilerek Yozgatlı sürücüler uyarıldı.

Müdürlük yetkilileri sürücülere şu uyarılarda bulundu: “Kısa ve sis farlarınızı açın. Hız sabitleyiciyi kullanmayın ve ani fren yapmaya hazır olun. Araç içinde ve sürüş sırasında dikkatinizi dağıtabilecek şeylere dikkat edin ve çevrenize odaklanın. Hız sınırlarına uyun ve sollama yapmaktan kaçının. Aracınızı yavaş sürün. Güvenli fren yapabilmek için takip mesafenizi koruyun. Trafikte uyulan her kural, bizi hayata bağlar.”

Çok dikkatli olunması gerektiğini anlatan yetkililerce, “Kendinize daha fazla tepki süresi tanımak için hızınızı düşürün ve fren mesafesini uzatın. Sis aniden yoğunlaşabilir. Görüşünüz çok kötüyse, yoldan çekilin ve aracınızı park edin. Sis farlarını veya kısa huzmeli farları kullanın, uzun huzmeli farları kullanmaktan kaçının. Araç içinde ve sürüş sırasında dikkatinizi dağıtabilecek şeylere dikkat edin ve çevrenize odaklanın. Sis, sürüş için tehlikeli koşullar oluşturur. Görüşü azaltır, tehlikeleri tespit etmeyi zorlaştırır ve sürücülerin mesafeyi doğru bir şekilde değerlendirmesini engeller. Olağandışı hava koşulları optik yanılsamalara neden olabilir. Sürücüler, kendi hızlarını yanlış bir şekilde değerlendirebilir veya diğer araçların hareket edip etmediğini belirlemekte güçlük çekebilirler. Sis, dünyanın yüzeyine yakın bir bulut oluşumudur. Genellikle sabah ve akşam saatlerinde göllerin ve kıyı şeridinin yakınında sıkça görülür, ancak farklı zamanlarda ve farklı yerlerde de oluşabilir. Sürüşe çıkmadan önce yerel hava tahmin programlarını mutlaka kontrol etmeniz önemlidir. Mümkünse, sisli koşullarda araç kullanmaktan kaçının. Yoğun veya hafif sis, kazalara yol açan başlıca faktörlerden biridir, bunun yanı sıra trafik sıkışıklığına da neden olabilir. Sisli havada araç kullanmaktan kaçamıyorsanız, daha güvenli bir sürüş için aşağıda size sunduğumuz ipuçlarına başvurabilirsiniz” denildi.

“YAVAŞLAYIN VE SABIRLA SÜRÜN”

Yetkililer uyarının devamında, “Sis, görüş mesafesini azaltır. Önünüzdeki nesneleri çok yakın olana kadar görmeyebilirsiniz. Tepki verme sürenizi artırmak için hızınızı düşürün ve takip mesafesini artırın. Görüşünüzü artırsa bile diğer araçlara çok yaklaşmaktan kaçının. Hız sabitleyiciyi kullanmayın ve ani fren yapmaya hazır olun. Hız ölçerinizi düzenli olarak kontrol edin. Sis, yavaş sürüş illüzyonuna neden olabilir ve birçok sürücünün hızını artırmasına yol açabilir. Kendi gözlerinize güvenmek yerine hız göstergesine güvenin. Sisli havalarda araç kullanırken sabırlı olun. Diğer araçlara tepki verebilmeniz için yavaşça fren yapın. İyi bir uyarı sağlamak için sinyal lambalarınızı erken açın. Diğer araçları geçmekten kaçının veya geçmek için yolun açık olduğundan emin olun” ifadelerine yer verdi.

SÜRÜŞTEN KAÇININ, HAVA ÇOK SİSLİYSE DURUN!

Yetkililer, “Sis aniden yoğunlaşabilir, bu yüzden görüşünüz çok azaldığında dikkatlice durun. Mümkünse, güvenli bir park yeri veya otomobil yoluna çekilin. Olasıysa, yolun kenarından uzaklaşarak çimenli bir alana sürün ve ana yoldan makul bir mesafede kalın. Dörtlü flaşörleri açık tutun, ancak farları kapatın. Bu, diğer sürücülerin sizi görmesini sağlarken hâlâ hareket halindeymişsiniz gibi algılanmanızı engeller. Tehlikeli hava koşullarında araç sürmekten kaçınmak en iyisidir. Görüş düzelene kadar sürmeyin. Mümkünse, aracınızdan uzakta bir sığınak bulmaya çalışın. Aracınızda kalmak zorunda kalırsanız, emniyet kemerinizi takılı tutun. Sis farları veya kısa huzmeli farlar kullanın, ancak uzun huzmelileri kullanmayın! Arka sis farlarını açın. Bu, diğer sürücülerin sizi görmesini sağlar ve görünürlüğünüzü artırır. Yoğun siste, dörtlü flaşörleri veya diğer flaşörleri de kullanabilirsiniz. Aracınızda sis farları veya sürüş lambaları varsa, bunları açın. Sis farları, özel bir renk ve konum kullanarak bir far tarafından oluşturulan parlamayı engeller. Sadece kısa huzmeli farları kullanmalısınız. Uzun huzmeli farlar kullanmaktan kaçının. Uzun huzmeler, sisteki su damlacıkları tarafından dağıtılır ve yansıtılır, bu da görüşü zorlaştırır” şeklinde bilgiler aktardı.

DİKKAT EDİN!

Son olarak şu bilgiler verildi: “Sisli havalarda araç kullanırken, çevrenize büyük bir dikkatle odaklanmanız önemlidir. Tüm dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırın. Radyoyu kapatın ve yolcularınızdan sessiz olmalarını ve çevredeki engellere dikkat etmelerini isteyin. Sisli havalarda araç kullanırken, kendi şeridinizden sapmamaya özen gösterin. Yoldaki çizgilere dikkatlice odaklanarak veya yolun sağ tarafında seyrederek şeridinizi koruyun. Şerit değiştirmeyin veya diğer araçların yanından geçmeyin. Ayrıca, karşı yönden gelen trafiğin pozisyonunu takip etmeye özen gösterin. Pencerenizin biraz açık olmasını sağlayarak dışarıyı duymanızı sağlayın. Bu şekilde aracınızın yakınında olabilecek şeylere karşı farkındalığınızı artırabilirsiniz. Hızlı bir şekilde durmaya her zaman hazır olun. Araçlar, yayalar ve bisikletler aniden ortaya çıkabilir. Ayrıca, sisli havalarda bazı hayvanlar daha cesur hareket ederek yola girebilirler. Bu nedenle, potansiyel tehlikelere karşı her zaman hazırlıklı olun. Sisli havalarda ön cam ve diğer camlarda nem birikmesi olabilir. Ön cam sileceklerini ve buz çözücülerini kullanarak camları temiz tutun. Hava koşulları değiştikçe, ayarlamalar yapmayı unutmayın. Sisli havalarda bu önlemleri alarak, güvenli bir sürüş deneyimi yaşayabilir ve potansiyel tehlikeleri minimize edebilirsiniz.”