Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde şiddetli yağışların ardından köyün içinden geçen büyük derede taşkın meydana geldi.

Mahalledeki köprüler ağaç parçaları ile kapanınca dere kenarında bulunan evlerin alt katını ve ahırları su bastı.

Bazı vatandaşlar, hayvanlarını telef olmaktan son anda kurtardı.

Yahyalı Belediyesinden gelen iş makineleri ve temizlik personelinin yardımıyla sel suları boşaltılıyor.

Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Belediye Başkanı Esat Öztürk mahalleye gelerek incelemelerde bulundu.

-Yozgat

Yozgat'ta da sağanak etkili oldu.

Kent merkezine bağlı Osmanpaşa Köyü'nde sağanağın ardından meydana gelen sel, Emirce Sultan Cami ve türbesinin avlu duvarını yıktı, ekili alanlarda zarara yol açtı.

Köy halkından Mehmet Ali Dursun, selin, buğday, pancar, fasulye ve sebze ekili alanlara zarar verdiğini söyledi.

Yağışın çok şiddetli olduğunu ifade eden Dursun, "Benim 4 dönüm fasulye, 15 dönüm pancarım vardı, hepsi su altında kaldı. Şimdi, selde giden sulama borularını kurtarmaya çalışıyorum. 60 yaşındayım böyle bir sel görmedim." dedi. AA