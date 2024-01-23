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En çok camiye sahip olan iller sıralamasında İstanbul birinci sıradayken, en az camiye sahip iller ise Tunceli, Bayburt ve Kilis oldu. Türkiye genelinde cami sayısının en yüksek olduğu 20 il sırasıyla şu şekilde: İstanbul, Konya, Ankara, Samsun, Kastamonu, Antalya, Ordu, Şanlıurfa, Diyarbakır, Trabzon, İzmir, Bursa, Manisa, Balıkesir, Erzurum, Giresun, Mersin, Zonguldak, Adana ve Van.

Tunceli, Türkiye genelinde en az camiye sahip il olarak belirlendi ve şu anda 89 cami faaliyet göstermektedir. Tunceli'yi sırasıyla Bayburt ve Kilis takip etmektedir.

YOZGAT’TA CAMİ SAYISI

Yozgat ve çevresindeki illerdeki cami sayıları ise şu şekildedir:

Kayseri: bin 402

Sivas: bin 375

Çorum: bin 330

Tokat: bin 173

Yozgat: 988

Amasya: 685

Nevşehir: 509

Kırşehir: 502

Kırıkkale: 375

Bu rakamlar, Türkiye genelindeki cami dağılımını gösterirken, İstanbul'un en yüksek cami sayısına sahip olduğunu ve Tunceli'nin ise en az camiye sahip il olduğunu ortaya koyuyor.