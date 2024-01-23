En çok camiye sahip olan iller sıralamasında İstanbul birinci sıradayken, en az camiye sahip iller ise Tunceli, Bayburt ve Kilis oldu. Türkiye genelinde cami sayısının en yüksek olduğu 20 il sırasıyla şu şekilde: İstanbul, Konya, Ankara, Samsun, Kastamonu, Antalya, Ordu, Şanlıurfa, Diyarbakır, Trabzon, İzmir, Bursa, Manisa, Balıkesir, Erzurum, Giresun, Mersin, Zonguldak, Adana ve Van.
Tunceli, Türkiye genelinde en az camiye sahip il olarak belirlendi ve şu anda 89 cami faaliyet göstermektedir. Tunceli'yi sırasıyla Bayburt ve Kilis takip etmektedir.
YOZGAT’TA CAMİ SAYISI
Yozgat ve çevresindeki illerdeki cami sayıları ise şu şekildedir:
Kayseri: bin 402
Sivas: bin 375
Çorum: bin 330
Tokat: bin 173
Yozgat: 988
Amasya: 685
Nevşehir: 509
Kırşehir: 502
Kırıkkale: 375
Bu rakamlar, Türkiye genelindeki cami dağılımını gösterirken, İstanbul'un en yüksek cami sayısına sahip olduğunu ve Tunceli'nin ise en az camiye sahip il olduğunu ortaya koyuyor.Kaynak: Haber Merkezi