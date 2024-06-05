Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam, İl genel meclis üyesi ile birlikte Kayseri Karayolları Müdürü Ahmet Bülent Büyük'ü ziyaret etti.

Ziyarette bölgede devam eden ve planlanan karayolu projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Güvenli ve kaliteli ulaşım için atılan adımları değerlendirdiklerini belirten Başkan Tekçam, vatandaşların hizmetine sunulacak yeni projeler üzerine konuştuklarını söyledi.

Ahmet Bülent Büyük'e misafirperverliği ve değerli görüşleri için teşekkür eden Tekçam, “Birlikte çalışarak daha iyi bir gelecek için adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.