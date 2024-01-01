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Kaymakamlar, yılbaşı dolayısıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak uygulama noktasında polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek görevlerinde başarılar dileyip, yeni yıllarını kutladı. Daha sonra ise İlçe Devlet Hastanelerini ziyaret ederek hasta ve sağlık personelinin yeni yılını kutladı.

SARIKAYA

Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, yılbaşı gecesi münasebetiyle vatandaşların, bu gecenin daha huzur ve güven içerisinde geçmesinin sağlanmasına yönelik olarak, güvenlik güçlerini, sağlık çalışanlarını ve Sarıkaya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kaymakam Kurt, alınan tedbirler ve çalışmalar hakkında bilgi alarak, görev başında bulunan herkesin ve ailelerinin yeni yılını kutladı.

SORGUN

Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, yeni yıl kutlama ziyaretleri kapsamında AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ile birlikte öncelikle ilçe devlet hastanesini ziyaret ederek, hastane personeli ve tedavi gören vatandaşlarımızla bir araya gelip onların yeni yıllarını kutladı. Hastane ziyaretinden sonra Kaymakam Aydın, ortak uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek burada görevi başında bulunan emniyet ve jandarma ekiplerimizle bir araya geldi.

Aydın, vatandaşların can ve mal güvenliği için 7/24 görev yapan ve yine vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmeleri için görevi başında olan jandarma ve emniyet görevlilerinin yeni yıllarını kutlayıp kolaylıklar diledi.

Tüm vatandaşların yeni yılını kutlayan Aydın, “Hayata dair acı ve tatlı olaylarıyla, sevinçleri ve hüzünleriyle bir yılı daha geride bırakıp yeni bir yıla yeni umutlarla girmenin heyecanını yaşamaktayız. 2024 yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için birlik, beraberlik, kardeşlik ve esenliğe vesile olmasını, yeni yılın geçmiş yıllardan daha huzurlu ve güzellikleriyle unutulmayacak bir yıl olmasını gönülden temenni ediyorum. Bu vesileyle yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyor, 2024 yılının ilçemize, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” dedi.

SARAYKENT

Vatandaşların can ve mal güvenliği korumak, yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmeleri için 7/24 görev başında olan güvenlik güçlerini ziyaret eden Saraykent Kaymakamı Osman Kurt, yeni yıllarını kutlayıp kolaylıklar diledi.

Güvenlik güçlerinin ziyaretinin ardından Kaymakam Kurt, İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Kurt, hastanede tedavi gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunup yeni yıllarını kutladı. Kurt, sağlık çalışanlarının da yeni yılını kutlayarak çalışmalarında kolaylıklar diledi.

KADIŞEHRİ

Kadışehri Kaymakamı Tahir Ardal, yeni yıla saatler kala ilçede bir dizi ziyarette bulundu. Kaymakam Ardal, yılbaşı akşamında evinde olamayan, ailesi ve sevdikleri ile bir araya gelemeyen kamu çalışanlarını unutulmadı.

Kaymakam Tahir Ardal, her daim ilçenin güvenliği adına hazır bulunan emniyet ve jandarma personelini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

AYDINCIK

Aydıncık Kaymakamı Alperen Yıldırım, yılbaşı gecesi emniyet ekiplerini, jandarma ekiplerini ve sağlık personellerini ziyaret etti.

Kaymakam Yıldırım gece gündüz demeden fedakarca mesai yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Devlet Hastane personelini ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi. Ziyarette Yıldırım, emniyet, jandarma ve sağlık personelini yeni yıllarının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

AKDAĞMADENİ

Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz, vatandaşların can ve mal güvenliği için 7/24 görev yapan ve yine vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmeleri için görev başında olan güvenlik güçlerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutlayıp kolaylıklar diledi.

Tüm halkın yeni yılını kutlayan Kaymakam Topuz, “Sevinçleri ve üzüntüleriyle bir yılı daha geride bırakıyor, yeni umutlarla yeni bir yıla girmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni umutlarla karşıladığımız 2024 yılında, çalışma azmimizin artarak devam ettiği, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ülkemizin çok daha güzel günlere ulaştığı yıl olması hepimizin dileğidir. Yeni bir yıl yeni bir başlangıç, yeni bir umut demektir. Her yeni yıl, canlanan umutların, beklentilerin, mutlu yarınların habercisidir. 2023 yılının muhasebesini yaparken, 2024 yılının en iyi şekilde geçmesi için hangi adımların atılması gerektiğini düşünmek, zamanımızı, enerjimizi ve potansiyelimizi ülkemiz için en verimli şekilde değerlendirmek durumundayız. Bu duygu ve düşüncelerle bütün vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, ülkemize ve tüm insanlığa güzellikler getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

ÇANDIR

Çandır Kaymakamı Emre Can Türkmen, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Devlet Hastanesi’ni ziyarette bulunarak personellerin yeni yılını kutlayıp, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Vatandaşların yeni yılını kutlayan Kaymakam Emre Can Türkmen, “Bir yılı uğurlamanın ve yeni bir yılı karşılamanın heyecanını yaşıyoruz. Her yeni yıl, umut dolu güzel yarınlara, yeni hedeflere ve mutlu, huzurlu ve müreffeh yarınlara ulaşmamız için bizlere taze başlangıçlar ve yepyeni fırsatlar sunmaktadır. Bizlerde geride bıraktığımız yılda olduğu gibi çocuklarımız ve gençlerimizin geleceğe güvenle bakabilmeleri için ve onlara daha güzel günler bırakabilmek için var gücümüzle çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz. 2024 yılının ilçemiz ve ülkemiz için huzurlu, sağlıklı ve mutluluklarla dolu geçmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.