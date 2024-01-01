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Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, 2023 yılında hastanede doğan bebeklerin anneleri tarafından notlar yazıldığını ifade etti.

Vatandaşların sağlığı için tüm çalışmaları titizlikle yürüttüklerini belirten Başhekim Kozan, “Sağlığınız sağlığımızdır, mutluluğunuz mutluluğumuzdur. Dünyaya geldiğimizde bizi şefkatle karşılayan ve bu kutsal mesleği yapan tüm ebelerimize teşekkür ederiz” dedi.

23 Temmuz 2023 yılında doğum yapan bir annenin yazmış olduğu notta, “23.07 tarihinde doğum için hastaneye yatışım yapıldı. Bir yandan heyecan, korku varken diğer yandan tanıdığım, bildiğim ebe hanımların bana moral vermesi rahatlatıyordu. İyikilerimin başında Melek ablam ve Arzu ablam ve Gülhan ablama çok teşekkür ederim. Beni ve yakınlarımı o kadar güzel ağırlayıp, motive ettiler ki bunu kelimler ile ifade edemem. LDRP servisinde tüm emeği geçen güzel ebelerime çok teşekkür ederim. Yatışım, doğum anım ve taburculuğum, çok güzel çok keyifli saatlerle geçti. Hepinizin rabbim gönlünüze göre versin. İyi ki varsınız” ifadeleri yer aldı.

“HEPSİ İYİKİ VARLAR”

Diğer bir annenin yazdığı notta ise şu şekilde; “Merhaba ben Tuğra’nın annesi Gülay; 1 Nisan günü gelmek isteyen şakacı oğlum ebe ablalarının sayesinde sorunsuz bir şekilde dünyaya geldi. Çok şükür rabbime. Ebelerimizin ilk andan itibaren beni hep sakin kalmam yönünde temkinlediler, çok yardımcı oldular. Bu benim ilk gebeliğim ve ben normal doğumdan inanılmaz korkuyordum ama normal doğum olması için ebelerimiz bana tüm bilgilerini aktararak en güzel şekilde yardımcı oldu. Hatta onların dilinde bir adı var ben bilmesem de ebemizin biri doğum anında düzgün ıkınmadığım için karnımdan bastırarak bana destek oldu yoksa gerçekten doğramıyordum. Buna benzer sahneler televizyondan görürdüm de benim karşıma geleceğini düşünmezdim. İyi ki sizler varsınız, sorunsuz bir doğum oldu. Şuan da sonrasından yazıyorum çok iyiyiz biz, sizlerde iyi olun. Birde tüm ebelerimiz oruçlu idiler. Tüm enerjilerini toplayarak bizim hayatımıza dokundular.”

“HAYATIMIN UNUTULMAZ GÜNLERİNDEN BİRİ”

20 Mayıs 2023 tarihinde doğum yapan bir anne ise duygularını şu kelimler ile ifade etti; “20.05.2023 tarihi hayatımın unutulmaz günlerinden biri olacağına eminim. Bugün sadece doğum yapmadım. Hatıra defterine olumsuz duygular yüklemeyi sevmem fakat bugün hem dehşet verici en inanılmaz acıları yaşadım hem de dünyanın en güzel duygusunu. Planlı olarak ilerlettiğim gebeliğim Asya bebeğimin dünyaya gelmesiyle son buldu, sanmıştım bu süreçte liseden tanıdığım değerli arkadaşım esra ve ebem Hatice abla çok yardımcı oldu. Fakat bir yere kadar hemetom varmış. Bende ekstra doğum gibi bütün gücünü harcadığın bu olayda birde birkaç ebe ve doktorla bunların alınması biran bilincimi bile kaybedeceğim sanmıştım. Bugünü büyük ihtimalle böyle hatırlayacağım maalesef. Anlatamıyorum o an yaşadığım acıyı, herkesin bana üzüldüğünü gözlerinden görebiliyordum. Herkese çok teşekkür ederim, keşke daha fazlası elimden gelebilseydi. Bugüne dair bildiğim 2 şey var. Biri buradaki ebelerin beni unutmayacağı diğeri ise Rabbimin hediye ettiği canım Asya’mın bütün bu acıları hafifleteceği. Mesleğinize göstermiş olduğunuz liyakata sağlık.”