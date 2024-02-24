Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçede ikamet eden şehit ailelerini, yaşlı ve bedensel engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor.

Ziyaret kapsamında Kaymakam Aydın, ilk olarak Karşıyaka Mahallesinde yaşayan bedensel engelli vatandaşımızın evini ziyaret ederek hal ve hatırını sordu

Ziyarette tespit edilen ihtiyaçların giderilmesi için ilgililere gerekli talimatı veren Kaymakam Aydın, engelli vatandaşa gerekli her hizmetin kendisine ulaştırılacağını bildirdi.

“BÜYÜK ONUR DUYUYORUZ”

Kaymakam Aydın ziyaretler kapsamında Yenidoğan Mahallesinde yaşayan Şehit Piyade Er Halil İbrahim Doğansoy'un annesi Yosma Bingül’ü evinde ziyaret etti.

Aydın, şehit annesine her türlü övgünün, saygının ve fedakârlığın üzerinde olan şehit aileleriyle büyük onur duyduklarını, vatan için canını verenlerin ulaştığı şehitlik mertebesinin en yüksek makam olduğunu ve şehit annelerin ve ailelerinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

“BİZİM İÇİN KIYMETLİLER”

Aydın, yaşlı vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor. Aydın yapmış olduğu ziyarette "Yaşlılarımız bizim için çok kıymetlidir. Onlar toplumumuzun gözbebeğidir. Yaşlılarına sahip çıkan bir toplum, kültürel değerlerine ve tarihine de sahip çıkar. Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, kişi, kurum ve devlet olarak öncelikli görevimizdir" dedi.