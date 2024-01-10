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Saraykent Kaymakamı Osman Kurt, ilçede ikamet eden vatandaşları evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.

Ziyaretleri kapsamında Saray Mahallesinde ikamet eden vatandaşları evlerinde ziyaret eden Kaymakam Osman Kurt’a, İlçe Jandarma Komutanı ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü eşlik etti.

Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Kaymakam Kurt, devletin soğuk kış günlerinde her türlü imkan ve kabiliyetleriyle vatandaşların hizmetinde olduğunu belirtti.