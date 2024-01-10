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Yozgat Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Kara 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla sistemik hastalıkların görme üzerindeki etkilerini anlattı.

Uz. Dr. Adem Kara, görme problemleri genellikle sadece gözle ilgili sorunlar olarak değil, aynı zamanda vücudun genel sağlığını etkileyen sistemik hastalıkların bir belirtisi olarak da değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Kara, yapmış olduğu açıklamada “Görme, insan yaşam kalitesi için kritik bir rol oynar ve bu önemli duyuyu etkileyen bir dizi sistemik hastalık vardır. Her yıl düzenlenen Görme Engelliler Haftası ile toplumun bu özel grupla bir araya gelerek onların güçlü yanlarını kutlamasına ve farkındalık oluşturmasına olanak tanımalıyız. Görme Engelliler Haftası, engelli bireylerin toplum içindeki yerini güçlendirmek ve onların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla önemli bir platformdur. Bu hafta, toplumun engelli bireylere yönelik duyarlılığını artırmak, sağlık hizmetlerine ve diğer sosyal ihtiyaçlarına erişilebilirlik konularına vurgu yapmak ve onların başarılarına odaklanmak için bir fırsattır” ifadelerini kullandı.

Sistemik hastalık olarak adlandırılan diyabet, hipertansiyon, tiroid hastalıkları, romatoid artrit ve otoimmün hastalıkların görme üzerindeki etkilerini sıralayan Kara, şu ifadeleri kullandı; “Diyabet, diyabet, göz sağlığını ciddi şekilde etkileyebilen bir sistemik hastalıktır. Diyabetik retinopati, diyabetin en yaygın göz komplikasyonlarından biridir ve görsel kayıplara neden olabilir. Diyabetik retinopatinin tedavisi, hastalığın evresine bağlı olarak değişebilir. Erken evrelerde, yaşam tarzı değişiklikleri, kan şekeri kontrolü ve düzenli göz muayeneleri önemlidir. Gelişmiş durumlarda, lazer tedavisi veya göz içi enjeksiyonlar gibi medikal müdahaleler gerekebilir.

Hipertansiyon: Yüksek tansiyon, gözün retinasındaki damarları etkileyerek retinopatiye yol açabilir. Hipertansiyona bağlı olarak gelişen göz sorunları arasında hipertansif retinopati ve optik sinir hasarı bulunabilir.

Tiroid Hastalıkları: Hipertiroidizm veya hipotiroidizm, göz kaslarında şişmeye neden olarak göz hareketlerini etkileyebilir ve görme sorunlarına yol açabilir. Graves hastalığı, tiroid ile ilgili göz sorunlarının bir örneğidir.

Romatoid Artrit ve Otoimmün Hastalıklar: Romatoid artrit ve diğer otoimmün hastalıklar, gözde kuruluk, sklerit veya üveit gibi sorunlara yol açabilir.

Sonuç olarak, göz sağlığını etkileyen sistemik hastalıklar, genellikle erken aşamalarda belirti vermez ve rutin göz muayeneleri önemlidir. Görme sorunlarıyla karşılaşan bireylerin, sistemik bir hastalığın belirtisi olabilecek problemleri göz ardı etmemesi için muayeneye gelmesi önemlidir. Çeşitli sistemik hastalıkların gözle ilgili komplikasyonlarını önlemek için erken tanı ve etkili tedavi hayati önem taşır. Sistemik hastalıkların göz üzerindeki etkilerini en aza indirmek için bireyler, düzenli tıbbi kontrolleri ve göz muayenelerini aksatmamalıdır.”

Görme problemleri genellikle sadece gözle ilgili sorunlar olarak değil, aynı zamanda vücudun genel sağlığını etkileyen sistemik hastalıkların bir belirtisi olarak da değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Uz. Dr. Adem Kara açıklamasını “Bu nedenle, bireylerin genel sağlık durumunu korumak ve görme sorunlarına erken müdahale etmek adına düzenli sağlık kontrollerine önem vermeleri kritik önemdedir” şeklinde konuştu.