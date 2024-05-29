Kurum ziyaretleri kapsamında Ovakent Belde Belediye Başkanlığını ziyaret eden Kaymakam Ali Serttaş, Belediye Başkanı Tuncay Erdoğan’dan belde ile ilgili bilgi aldı.

KAYMAKAM ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Okul ziyaretleri kapsamında Ovakent Beldesi Atatürk İlkokulu ve Atatürk İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret eden Kaymakam Serttaş, öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin istek ve önerilerini dinleyen Serttaş, eğitim hayatlarında başarılar diledi. Okul yönetimi ve öğretmenler ile bir araya gelerek toplantı yapan Serttaş, öğrencilerin genel durumları hakkında da bilgi aldı.

KAYMAKAM YERİNDE İNCELEDİ

Köy ziyaretleri kapsamında Özler köyünü ziyaret eden Serttaş, köyde incelemelerde bulundu. Köy halkı ile buluşarak isteklerini dinleyen Serttaş, daha sonra muhtardan köy ile ilgili bilgi aldı. Serttaş, esnaf ziyaretleri kapsamında Korige Yapı Anonim Şirketini ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Serttaş, Korige Yapı Anonim Şirketinde incelemede bulundu.