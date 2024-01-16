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Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, okul ziyaretleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy İmam-hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Öğretmenlerle toplantı yapan Kaymakam Demir eğitim ve öğretimle ilgili yapılan çalışmalar ve okulun sorunları hakkında okul idarecilerinden bilgi aldı.

Sonrasında Kaymakam Demir sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet ederek onların istek ve taleplerini dinledi, derslerinde başarılar diledi.

Sınıf ziyaretlerinin ardından Kaymakam Ahmet Nuri Demir Şehit Metin Arslan Ortaokulunu ziyaret ederek okulda incelemelerde bulunarak okul idarecileri ve öğretmenlerle görüştü, okulun fiziki yapısı ve eğitim öğretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra ilçe esnaflarından Abdullah Karataş’ın ilçeye Okullarına ve öğrencilere dağıtılmak üzere 5 bin adet çam fidanının dağıtımına katılan Kaymakam Demir esnaf Karataş’ın yaptığı hayırdan dolayı teşekkürlerini iletti.

Gerçekleşen Okul ziyaretlerine Kaymakam Ahmet Nuri Demir’e Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut Yıldız, Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Kızıl, Emniyet Müdürü Murat Bozkurt ve Milli Eğitim Şube Müdürü Sebahattin Çakmak eşlik etti.