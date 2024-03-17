Kaymakam Furkan Nezir, “Çanakkale Zaferi, Türk Milletinin 18 Mart 1915’te vatanını düşman işgalinden koruyarak, her türlü imkânsızlığa rağmen varını yoğunu ortaya koyarak düşmana karşı verdiği muhteşem mücadelesinin destanıdır” dedi.

Kaymakam Nezir yaptığı açıklamada, “Bugün yedi düvele karşı kazandığımız bu zaferin 109. yıl dönümünü kutlamanın sevincini ve aziz şehitlerimizi saygıyla andığımız Şehitler Günü'nü idrak etmenin onurunu yaşamaktayız. Çanakkale'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya gösteren aziz milletimiz, dün olduğu gibi bugün de tek vücut olarak sahip olduğu değerleri canı pahasına koruma azmindedir. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu aziz vatan ve kutsal değerlerimiz uğruna canını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Kahraman vatan evlatlarının ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.