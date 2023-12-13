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Yapmış olduğu okul ziyaretleri kapsamında, TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Yapmış olduğu ziyarette son sınıf öğrencileriyle sohbet eden Kaymakam Aydın, öğrenciler gelecekteki hedefleri, hayatlarında edinecekleri sosyal statü, gelecek kaygıları, amaç ve hedef belirleme, toplum içerisindeki rolleri konularında tavsiyelerde bulundu.

Hedeflerine ulaşmaları için önlerine çıkabilecek olan zorlu durumlar karşısında nasıl bir duruş sergilemeleri gerektiği hakkında bilgi veren Aydın, zorluklarla nasıl baş edilmesi gerektiği gibi hususlar üzerinde durarak, örnek rol modellerden bahsetti. Öğrencilere meslek seçiminin hayatta ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Aydın, meslek seçiminde hangi kriterlere dikkat edilmesi gerektiği hakkında önerilerde bulundu.

Aydın, sınıf ziyaretlerinin ardından okulun edebiyat sokağını ve kütüphanesini gezerek incelemelerde bulunduktan sonra okulda görev yapan öğretmenlerle toplantı yaptı. Sohbet ortamında gerçekleşen toplantıyı müteakiben okul idareci ve öğretmenlerine teşekkür eden Aydın, ziyaretini sonlandırdı.