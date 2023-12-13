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Milletvekili Şahan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi için 4924 Sayılı Sözleşmeli Personel Kanunu’nun sözünü aldığını duyurarak önemli bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.

Sağlık Bakanlığı’nın doktor atama kuralarında doktor eksikliğinin tamamlanacağını ifade eden Şahan, kura olmadan bazı doktorların Yozgat’a görevlendirileceğini söyledi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Sağlık Bakanlığı'nın 4924 Sayılı Sözleşmeli Personel Kanunu'nun Yozgat'ta uygulanmaya başlayacağını ifade ederek, bu adımın doktor sorununun çözümüne katkı sağlayacağını belirtti. Şahan, Sağlık Bakanlığı'nın bu kanunu Yozgat'ta uygulamaya başlamasıyla birlikte, doktorların Yozgat'ta kalacağını müjdeledi.

Milletvekili Şahan, sorunun çözülmesi için girişimde bulunduklarını vurgulayarak, bu durumun hastaların mağduriyetlerini ortadan kaldıracağını dile getirdi.

Vekil Şahan, Sağlık Bakanı ile yaptığı görüşmeler sonucunda 4924 Sayılı Sözleşmeli Personel Kanunu'nun Yozgat'taki doktorlara tekrar uygulanması konusunda söz aldığını ve bu soruna çözüm getirdiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'nın 4924 Sayılı Sözleşmeli Personel Kanunu'nun Yozgat'taki uygulamasının yeniden başlamasıyla, Yozgat Şehir Hastanesi'nde çalışan doktorların hastaneden ayrılmak zorunda kaldığı durumun önüne geçileceği belirtildi.