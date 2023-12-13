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Başkan Eroğlu, 13 Aralık Anestezi Teknisyeni ve Teknikerleri gününü kutlayarak, Sağlık çalışanların genel sorunlarının yanında anestezi teknisyen ve teknikerlerinin mesleki sorunlarının çözümü için sağlık çalışanlarının yetkili sendikası olarak mücadeleyi sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Eroğlu yaptığı açıklamada, “Anestezi teknisyenleri ve teknikerlerinin çalışma koşullarını iyileştirilmesi ve meslektaşlar arası sosyal faaliyet ve pozitif diyaloğu artırarak iş motivasyonunun arttırılması öncelikler arasında olmalıdır. Anestezi teknisyenleri yaptıkları iş gereği hem fizik hem de mental yorgunluk yaşamaktadırlar. Bunun yanı sıra toksik atık ve anestezik gazlara maruz kalan anestezi teknisyenlerinin daha sağlıklı ortamlarda mesleklerini sürdürmeleri için gereken koşullar acilen sağlanmalıdır. Yine sendikamız tarafından kazanıma dönüştürülen ve yapılan çalışmalarla son aşamaya gelinen sağlık çalışanlarına yıpranma payı ödenmesi konusunda anestezi teknisyenlerine pozitif ayrıcalık verilmesi gerekmektedir. Çalışma ortamlarında maruz kaldıkları gazlardan dolayı sağlık açısından da yıpranan çalışanlarımıza bu ayrıcalığın sağlanması için Sağlık-Sen olarak çalışmalarımızı yapmaktayız. Sağlık çalışanlarımızın yetkili sendikası Sağlık Sen olarak çalışanların en iyi şartlarda görev yapabilmesi, onların hak ve menfaatleri korumak adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadele edeceğimizin bilinmesini ister bu vesile ile 13 Aralık Anestezi Teknisyeni ve Teknikerleri Günü’nü kutlarız” ifadelerini kullandı.