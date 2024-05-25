Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 yılı doğum verilerini dikkate alarak hazırlanan bu öneri, parti içinde destek buldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de teklife olumlu baktığı bildirildi.

TÜİK VERİLERİ VE DOĞURGANLIK ORANI

TÜİK, 2023 yılı doğum istatistiklerini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Verilere göre, 2023'te 958 bin 408 bebek dünyaya geldi. Ancak doğurganlık oranı 1,51 ile en düşük seviyeye geriledi. Bu durum, nüfus yenilenme düzeyinin altında seyreden doğurganlık oranlarını daha da belirgin hale getirdi.

MKYK'DA DOĞUM İZNİ TARTIŞMALARI

AK Parti MKYK toplantısında doğum izninin 1 yıla çıkarılması önerisi gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Klasik maliye anlayışıyla hareket etmeyeceğiz. Bu konuda bize ne düşerse yaparız" diyerek teklife destek verdi. Bir MKYK üyesi, annelere verilen 4 aylık doğum izninin yetersiz olduğunu ve 1 yıllık izin seçeneği ile 2-3 yıllık uzaktan çalışma imkanının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

GEÇMİŞ ÇALIŞMALAR VE YENİ ÖNERİLER

Toplantıda, çocuk 6 yaşına girene kadar annenin çalışma koşullarını belirleyen bir modelin daha önce hazırlandığı, ancak kanunlaşamadığı hatırlatıldı. Ayrıca, özel sektörde çalışan annelerin doğum izinleri konusunda kıdem tazminatı nedeniyle yaşadıkları çekinceler de gündeme getirildi. Bu konuda da devletin destek vereceği ifade edildi.

Doğum izninin 1 yıla çıkarılması teklifi, hem kamu hem de özel sektör çalışanı anneler için büyük bir değişiklik olma potansiyeli taşıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da desteğiyle, bu düzenlemenin kısa sürede hayata geçmesi bekleniyor.