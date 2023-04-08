Kale İdmanyurdu Spor Kulübü antrenörleri geleceğe en büyük yatırımı gençlere büyük önem vererek yapmış oldu. Antrenörler Avni Güleç, Şükrü Kara gözetiminde U-18 Ligi’nde mücadele eden ve kendi imkânları ile ayakta kalmaya çalışan kulüp genç yetenekleri Yozgat sporuna kazandırmanın mücadelesini veriyor.

Yozgat sporunun tek kurtuluşunun, ayakta kalabilmesinin yegâne yolu altyapıya önem vermek olmasına rağmen yıllardır bir türlü bu konuda adım atılmaması, yeni oluşumları zorunlu kıldı.

Yetenekli gençleri, evinden, çocuklarından, kimi zaman özel hayatından taviz veren, maddiyatı hiç gözetmeyen, önceliğini gençlere iyi insan olmayı öğretmek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olarak belirleyen Kale İdmanyurdu Antrenörleri Avni Güleç ve Şükrü Kara verdikleri mücadele ile büyük takdir topladılar. Şu an için U-18 Takımında 25 oyuncusuyla zor şartlar altında mücadele eden ve ilerleyen yıllarda alt yaş gruplarında da Yozgat gençliğine hizmet vermeyi düşündüklerini belirten Antrenör Avni Güleç, Yozgat’ta saha sorunlarına dikkat çekti. Takımların sadece 1 sahaya mahkûm edilmesinin Yozgat sporuna büyük zarar verdiğine değinen Güleç, amaçlarının geleceğin yıldız isimlerini Türk ve Yozgat sporuna kazandırmak olduğunu söyledi.

Amatör takımların içerisinde bulundukları zorlukların herkesin malumu olduğunu belirten Güleç, kendilerine bu zorlu yolculukta destek veren Yozgat Beko ve Arçelik yetkili servisi Alper şahin Durmuşoğulları Fiat servisi Emin İşbilen, Çetinkayalar kasabı sahibi Ali Çetinkaya’ya yürekten teşekkür etti. Haber Merkezi