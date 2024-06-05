Kadışehri Kaymakamı Tahir Ardal başkanlığında ilgili kurum amirlerinin katılımıyla Kurban Bayramında alınacak tedbirler ile ilgili toplantı yapıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Kurban Bayramı öncesinde ve bayram süresince vatandaşların bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için gereken tüm konular görüşüldü.

Ayrıca toplantıda, Kurban Bayramı öncesinde alınacak tedbirler, kesim yerlerinin belirlenmesi, sağlık ve güvenlik önlemleri ile ilgili detaylı bir değerlendirme yapıldı.

Kaymakam Ardal, Kurban Bayramı sürecinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçirilmesi için gerekli tüm hazırlıkların yapılması gerektiğini vurgulayarak, ilgili kurumların koordineli bir şekilde hareket etmesinin önemine dikkat çekti.