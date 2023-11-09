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Yozgat Valiliği himayesinde başlatılan ESER Projesinin alt etkinliklerinden biri olan Oku-Yoz projesi kapsamında ilçe genelinde bulunan bütün okullarda 20 dakika okuma etkinliği gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında ilçelerde yapılan okuma etkinliklerine İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy’da katılım sağlıyor. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy’un da bizzat katılım sağladığı programda çocuklar, okudukları kitaplarla ve öğrendikleri bilgilerle geleceğe bir adım daha yaklaştılar.

İlçe Müdürü Aksoy, Şehit Bünyamin Duymaz İlkokulu’na yapmış olduğu ziyarette öğrenciler ile birlikte kitap okuma etkinliğine katıldı.

“HEM OKUDULAR HEM DEĞERLENDİRDİLER”

Hem okuma yapıp hem de değerlendirmede bulunduklarını kaydeden Müdür Aksoy, “Oku-Yoz Projesi kapsamında Şehit Bünyamin Duymaz İlkokulunda okuma yaptık. Okuma sonrası öğrencilerimizle kitap değerlendirmesinde bulunduk. Okul ziyaretlerinde veya kurumumuzda öğrencilerle her an birlikte olmak, bizlere ayrı bir mutluluk vermektedir. Bu nedenle 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı boyunca hem okullarda hem de kurumumuzda öğrencilerimizle olan etkileşimimize devam edeceğiz. Kadışehri Şehit Bünyamin Duymaz İlkokulunu ziyaret ettik. Kadışehri Okuyor Projesi kapsamında okuma yaptık ve sonrasında kitapları değerlendirdik. Özel eğitim öğrencilerimizle vakit geçirmeye ve sohbet etmeye çalıştık. Sevgili meslektaşlarımızla bir araya gelerek eğitim faaliyetlerini değerlendirdik. Ziyaretimiz boyunca öğrencilerimizin ve bizlerin mutluluğunu paylaşan okul idarecilerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

PROJENİN AMACI

Yozgat öğrencilerine ve velilere okuma alışkanlığı kazandırma amacıyla başlatılan proje 4 kategoride yapılıyor. Bu kategoriler; İlkokul, ortaokul, lise ve veliler.

Proje ile Yozgat il genelinde okuma konusunda farkındalık oluşturmak hedeflenirken yapılan çalışmalar sonucunda ise evlerinde kitap okuyan çocukların okuma alışkanlığı kazandıkları görülüyor.

Velilerin de sürece dâhil olması gerektiği noktasına vurgu yapılan projenin asıl amacının, Yozgat il genelinde okuma kültürü oluşturmak olduğu kaydedildi.