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Ticaret Bakanlığı Koopdes proje kapsamında 2023 yılında Yozgat’ta hibe ve makine teçhizat desteği alan Kadın Kooperatifleri için hibe sözleşmesi imza töreni düzenlendi.

Vali makam toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan tarafından destek alan Kooperatifler arasında sözleşme imzalandı. Bu destekten ÇEKOOP Çayıralan Emekçi Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi ile Yozgat Bozokırın Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi yararlandı.

“PROBLEMLERİNİ ÇÖZÜYORLAR”

İmza töreni öncesi bir açıklama yapan Yozgat Ticaret İl Müdürü İbrahim Akdaş, “ÇEKOOP Çayıralan Emekçi Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi ile Yozgat Bozokırın Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini Kooperatifleri Destekleme projesi sonunda destek verdik. Bu yıl yeniden destek programına bakanlık çıktı. Koopdes projesine iki tane kadın girişimci hak kazandı. Hibe desteklerinin toplamda 600 bin liralık proje bedeli bunun 50 bin lirası hibe olarak geri ödemesiz olarak destek verildi. Bu destekten kooperatiflerimiz makine ve ekipman alarak hem ürünleri daha standart hale getirerek kapasitelerini arttırıyorlar hem de hijyen problemini çözmüş oluyorlar. Çayıralan Emekçi Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi’nin aldığı cihazlar kurutma fırını, soğuk hava deposu, hamur açma makinesi ve salça makinesi sitrejleme makinesi şekilde ürünler alacaklar ve kooperatifte kullanılacak. Yozgat Bozokırın Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ise aldıkları destekten buzdolabı, bulaşık makinesi, hamur karma makinesi ve kurutma makinesi olmak üzere bu makineleri alarak ürünlerini üretmeye devam edecekler” diye konuştu.

“YOZGAT’TA KADINLAR BİRLİK OLMUŞ”

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ise, “Aslında hem üzerinde durduğumuz ama birçok noktada bir türlü başaramadığımız bir konu idi görevi geldiğimde Yozgat’ın birçok ilçesinde ve beldesinde bu noktada gerçekten özellikle hanımların öncülüğünde kooperatif ve kooperatifçilik çok güzel bir şekilde yürüyor. Birliktelik kavramında hem anlatıyoruz konuşuyoruz. Ama çoğu yerde maalesef bu birlikteliği sağlayamıyoruz. Hanımlar bir olmuşlar birlik olmuşlar ve kooperatifleri yaşatıyorlar ve kooperatiflerin çoğunluğunu da aktif birçok yerde ismi var ama kendisi yok vaziyette iken Yozgat’ta gördüğüm kadarıyla hanımlar bu işi hakikaten özveriyle sarılarak birbirleriyle birlikte yürütüyorlar. Bizler bakanlığımızla kooperatifleri destekleme konusunda özellikle kadın kooperatifleri destekleme konusunda bir hassasiyetimiz var. Çok mutluluk verici bir durum iki kooperatifimizin projeleri onaylanmış inşallah bunların devamı da gelir. Yeni yeni alanlarda yeni yeni konularda inşallah bu sayı artarak devam edecektir. Kadınların elinin değmediği hiçbir iş sürekli olmuyor. Kadın eli değmeyen hiçbir işin devamı gelmiyor. Kadınların olmadığı yerde nezaket, kadınların olmadığı yerde güzellik ve incelik olmuyor. Destek projeleri için sayın bakanımıza ve bakanlığımıza ve emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

S.S. ÇEKOOP Çayıralan Emekçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Ticaret Bakanlığının Koopdes Proje kapsamında toplam proje tutarı 294.500,00 TL Kooperatif tarafından 220.875,00 TL tutarında hibe aldı.

S.S. Yozgat Bozkırın Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Üretim pazarlama aşamasına geçilmiş olup üretimini yöresel ürünler ve Kozmetik alanında Çam kolonyası üretim ve satışı yapılıyor.

Ticaret Bakanlığı’nın Koopdes Projesi kapsamında toplam proje tutarı 300.000,00 TL Kooperatif tarafından 225.000,00 TL tutarında hibe aldı.