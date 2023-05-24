İlçede yapılan çalışmalar ile vatandaşların gönlünü kazanan Belediye Başkanı Akın, aynı zamanda kadınlarında işlerinde kolaylık sağlayacak projelere adım attı.

Yapmış olduğu çalışmalar kapsamında her mahalleye hamur yoğurma makinası alan Başkan Akın, “Un sizden, yoğurmak bizden” dedi.

MUHTARLARA TESLİM EDİLDİ

Alınan hamur yoğurma makinalarını muhtarlara teslim ettiklerini belirten Akın, “İlçemizde bulunana 9 mahallemize belediye olarak hamur yoğurma makinalarımız aldık. Almış olduğumuz makinalarımızı mahalle muhtarlarımıza teslim ettik. İnşallah kadın vatandaşlarımızın işlerinde bir nebzede olsun kolaylık sağlanacak. Vatandaşlarımız hamur yoğurma makinalarını kullanmak istedikleri zaman mahalle muhtarlarına giderek kullanabilecek. Kullanmak isteyen vatandaşlarımız makinaların kullanımı ile ilgili muhtarlarımızdan bilgi alabilirler” ifadelerini kullandı.

KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Makinaların kadınlar için büyük kolaylık sağlayacağını vurgulayan Akın, “Belediye olarak almış olduğumuz makinalarımız kadın vatandaşlarımızın işlerinde büyük kolaylık sağlayacak. Malumunuz havalar ısınmaya başladı. Yaz ayının gelmesi ve havaların ısınması ile birlikte hanımlar kışlık hazırlıklarını yapmaya da başladı. Kadışehri Belediyesi olarak, hanım kardeşlerimizin zamandan tasarruf etmelerini sağlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla 9 adet hamur yoğurma makinası aldık. Her mahalleye birer adet verilecek şekilde alınan makinalar hanımların hizmetine sunuldu. Mahallelerimizdeki ailelerimize ve özellikle hanım kardeşlerimize hayırlı olsun. Muhtarlarımıza teslim ettiğimiz makinalar mahallenin ortak kullanımındadır. Unu sizden yoğurması bizden güle güle kullanın. Halka hizmet hakka hizmettir” şeklinde konuştu. Selma Şahin