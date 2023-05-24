Belediye Başkanı Av. Müjdat Karaca, kapatılan hamam, hijyen çalışmalarının ve yeniden yapılan dizayn çalışmalarının ardından tekrar ilçe halkının hizmetine açtıklarını ifade etti.

Başkan Karaca yaptığı açıklamada; “İşletmeciliği Şahıs tarafından yapılan hamamın hijyen, temizlik ve dezenfekte çalışmalarını günlük takip ediyoruz. Ayrıca ilçe halkımızın memnuniyeti bizler için önemli diyerek hamamın bir odasına konforlu ve lüks birde sauna yaptırdık. Hayırlı olsun." dedi. İşletmeciliğini yapan Ali bey yaptığı açıklamada şunları söyledi hamamımız Sauna, jakuzi, göbek taşı ve buhar odası ile hamam açılışa hazır hale geldi, hizmet vermeye başlamıştır. Sabah saat 08.30 gece 23.00 kadar hizmet vermeye başladı Bütün Şefaatli halkımıza duyurulur” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir