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Türkiye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, maddi sıkıntı içerisinde olan ve eşini kaybetmiş kadınlara yönelik önemli bir destek programını başlatıyor. Bu kapsamda, PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek olan destek, başvuru yapacak kadınlara aylık 3.300 TL nakit yardım sağlayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Bu destekten faydalanmak için adayların aşağıdaki şartları karşılaması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Eşini kaybetmiş olmak,

Herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmamak,

Maddi sıkıntı içerisinde bulunmak.

BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvurular, e-Devlet üzerinden "Sosyal Yardım Başvurusu" sayfası üzerinden yapılabilecek. Başvuruda bulunacak adaylardan istenen belgeler arasında kimlik belgesi, evlilik cüzdanı, ikametgah belgesi ve gelir durumuna dair belgeler yer alacak.

ÖDEME DETAYLARI

Başvuruların alınmasının ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenecek tarihlerde ödemeler PTT aracılığıyla yapılacak. Tüm şartları karşılayan ve başvuruları onaylanan eşini kaybetmiş kadınlar, 3300 TL'lik tek seferlik yardımdan faydalanabilecek.

Bu destek programı, binlerce kadının maddi sıkıntılarına katkı sağlayarak, toplumsal dayanışmanın güzel bir örneğini oluşturuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlarına destek olma çabalarına devam ederek, toplumun dayanışma gücünü pekiştiriyor.