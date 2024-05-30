Adana doğumlu olan Jülide Kural, Türk tiyatro ve sinema dünyasının önde gelen isimlerindendir. 1965 yılında hayata gözlerini açan Kural, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünden ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Bir süre Almanya'da yaşayan sanatçı, Türkiye'ye döndükten sonra çeşitli tiyatro topluluklarında sahne almıştır. AST, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Tiyatro Stüdyosu gibi önemli topluluklarda yer alarak kendini göstermiştir.

Televizyonda yayımlanan Süper Baba dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Kural, aynı zamanda 2002 - 2003 Mart ayında "Frida Yaşasın Hayat" projesini hayata geçirmiştir. Kendi kurduğu Ateş Tiyatrosu adlı yeni bir kadroyla bu projeyi sergilemiştir. Ayrıca, 2008 yılındaki Ermenilerden Özür Diliyorum kampanyasına verdiği destekle de dikkat çekmiştir.

Tiyatro alanında da önemli başarılar elde eden Jülide Kural'ın performansları arasında Harold Pinter'ın "Doğumgünü Partisi", Euripides'in "Bakhalar", Anton Çehov'un "Vişne Bahçesi" gibi önemli oyunlar bulunmaktadır.

Filmografisine baktığımızda ise "Çınar Ağacı", "Son Cellat", "Sessiz Ölüm", "Camdan Kalp" gibi yapımlarda yer aldığını görüyoruz.

Sanat kariyerinde elde ettiği başarılarla da adından söz ettiren Jülide Kural, çeşitli ödüllerin sahibidir. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü de dahil olmak üzere birçok önemli ödüle layık görülmüştür.