Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Japonya’nın Spor ve Eğitimden Sorumlu Elçisi Iwasa Takaaki, Üniversite Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Japonya’nın Spor ve Eğitimden Sorumlu Elçisi Iwasa Takaaki kitap bağışlamak için üniversiteye gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar konuşmasında ziyaret ve kitap bağışının sosyo- kültürel açıdan ikili ilişkilere zemin hazırladığını belirtti.

Rektör Yaşar Japon Elçi Takaaki’yi Türkiye’nin ilk ve milli üretimi olan TOGG’la gezdirdikleri ve elçinin çok beğendiğini ifade ederek, “Otomotivde dünyada lider konumda olan Japon dostumuza ileriki yüzyılda otomotivde güçlü bir Türkiye vizyonunun geleceğinin sinyallerini vermek istedik” dedi.

Japonya’nın Spor ve Eğitimden Sorumlu Elçisi Iwasa Takaaki hayatında ilk kez yerli yapım bir Türk aracını kullandığını ve teknolojik açıdan da çok beğendiğini söyledi.

Takaaki Read Japan Projesi’nde amaçlarının tüm dünyanın Japonya’yı yakından tanımasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Yozgat Bozok Üniversitesi’nde Japonca öğrenim görenlerin ya da Japon kültürüne ilgi duyanlara yönelik kitap takdiminde bulunduklarını ifade eden Takaaki, Japon kültürünün tanıtılmasında gösterdikleri destek ve hassasiyet için Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar’a şükranlarını iletti.

Japonya'nın dünya çapında anlaşılmasını kitaplar aracılığıyla teşvik etmek ve Japonya hakkında daha fazla bilgi edinilmesine sağlamak amacıyla yürütülen proje kapsamında Bozok Üniversitesine kitap bağışı yapıldı. Daha sonra Japonya’nın Spor ve Eğitimden Sorumlu Elçisi Iwasa Takaaki tarafından mini konser programı düzenledi. Katılımcıları Okinawa’nın tarihi, kültürü ve dili ile ilgili bilgilendiren Iwasa, Okinawa müziğini tanımlayan üç telli bir ud’a benzeyen yılan derisi ile kaplı ve işaret parmağına takılan bir mızrapla çalınan sanshin adlı enstrümanıyla Okinawa türküleri seslendirdi.

Program sonrası Japonya’nın Spor ve Eğitimden Sorumlu Elçisi Iwasa Takaaki, Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar’ı makamında ziyaret etti.

Elçi, daha sonra Türkiye'nin otomobili TOGG ile tanıştı. Üniversite kampüs alanında TOGG'la kısa bir gezintiye çıkan Elçi, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’u test etti.