Beşiktaş ve Trabzonspor, heyecan dolu bir mücadeleyle Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kapalı gişe oynanan maçın ilk yarısında Beşiktaş, 1-0 geriye düşse de, ikinci yarıda ortaya koyduğu performansla 3-2'lik bir galibiyet elde etti.

Beşiktaş'ın galibiyetini getiren goller, 45+3. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal, 54. dakikada Salih Uçan ve 90+4. dakikada Ali Al-Musrati tarafından kaydedildi. Trabzonspor'un golleri ise 14. dakikada Paul Onuachu ve 89. dakikada Nicolas Pepe'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı 11. kez kazanarak müzesine götürdü ve önümüzdeki sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı.