Akdağmadeni Bahçecik Barajı, inşası hızla devam ediyor.

Baraj Çalışmaları Devam Ediyor1

Baraj tamamlandığında 33.24 milyon metreküp depolama hacmiyle 80 bin dekar tarım arazisi sulu tarıma kavuşacak.

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Baraj Çalışmaları Devam Ediyor

Çalışmalarla alakalı bir açıklama yapan Vali Mehmet Ali Özkan, “Akdağmadeni Bahçecik Barajı ilimize, ilçemize ve bölge çiftçimize hayırlı olsun. Bu önemli yatırımın ilimize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Alpaslan Demir