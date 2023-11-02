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Marmara bölgesinde yaşanabilecek büyük bir depreme dair endişeler artıyor. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, olası Marmara depremi hakkında korkutucu bir senaryoyu gündeme getirdi.

Moriwaki'ye göre, Marmara Bölgesi'nde yaşanabilecek deprem, geçmişteki 6 Şubat depreminin 2-3 katı kadar büyük can kaybına neden olabilir. Türkiye, deprem riski yüksek bir ülke olmasına rağmen, gerekli önlemleri almak konusunda sık sık eleştiriliyor. Deprem uzmanları ise son yıllarda Marmara Bölgesi'nde olası bir depreme dikkat çekiyorlar.

Yoshinori Moriwaki, Marmara depremi konusundaki endişelerini paylaşarak, 7.9 büyüklüğünde depremlerin yaşanabileceğini ifade etti. Ayrıca, geçtiğimiz Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin 2-3 katı kadar büyük bir can kaybının Marmara Bölgesi'nde yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Moriwaki, Marmara depreminin korkunç sonuçlar doğurabileceğini belirtirken, her zaman bu olasılığa hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Marmara Bölgesi'nde olası bir depremin deniz altında gerçekleşmesi halinde 7,7 ila 7,9 büyüklüğünde olabileceğine dikkat çekti ve binaların sağlam temellerle inşa edilmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Deprem uzmanı Naci Görür de konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Maksimum 7,6 büyüklüğünde bir depremin yaşanabileceğini" ifade etti. Ayrıca, Marmara Bölgesi'ndeki etkilenmenin Avrupa yakasının, Asya yakasına göre daha fazla olabileceğini belirtti.

Olası Marmara depreminin Türkiye için büyük bir sorun teşkil edeceğini belirten Naci Küçük, "Ekonomik bağımsızlığımızın yanı sıra siyasi bağımsızlığımızın da tehlikede olabileceği" uyarısında bulundu. Bu nedenle deprem önlemlerinin bir an önce alınması gerektiği vurgulanıyor.