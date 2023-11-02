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2024 yılına yaklaşırken, milyonlarca çalışan ve öğrenci, önümüzdeki yılın resmi tatil günlerini merak ediyor. İşte 2024 resmi tatil günleri:

Yılbaşı: 1 Ocak Pazartesi

Arife: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı: 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe, 12 Nisan Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

İşçi Bayramı: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Arife: 15 Haziran Cumartesi

Kurban Bayramı: 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

Yılbaşı: 1 Ocak Pazartesi

2024 resmi tatil günleri, hem çalışanlar hem de öğrenciler için tatil planları yaparken göz önünde bulundurulabilir. Tatil keyfini çıkarırken, güzel anılar biriktirmek için planlarınızı şimdiden yapmaya başlayabilirsiniz.