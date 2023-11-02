2024 yılına yaklaşırken, milyonlarca çalışan ve öğrenci, önümüzdeki yılın resmi tatil günlerini merak ediyor. İşte 2024 resmi tatil günleri:
Yılbaşı: 1 Ocak Pazartesi
Arife: 9 Nisan Salı
Ramazan Bayramı: 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe, 12 Nisan Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
İşçi Bayramı: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Arife: 15 Haziran Cumartesi
Kurban Bayramı: 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı
Yılbaşı: 1 Ocak Pazartesi
2024 resmi tatil günleri, hem çalışanlar hem de öğrenciler için tatil planları yaparken göz önünde bulundurulabilir. Tatil keyfini çıkarırken, güzel anılar biriktirmek için planlarınızı şimdiden yapmaya başlayabilirsiniz.Kaynak: Haber Merkezi