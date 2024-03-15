Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Ekipler il merkezinde vatandaşlara, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve “Kadına El Kalkamaz” projeleri kapsamında bilgilendirme yaparak, “Kadın Acil Destek İhbar Sistemi” (KADES) uygulaması tanıttı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Görevlilerince Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; 14 Mart 2024 günü Yozgat-Merkezindeki (73) vatandaşımıza; Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve “Kadına El Kalkamaz” projeleri kapsamında bilgilendirme yapılarak vatandaşlara “Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES)” uygulaması tanıtılmıştır. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşlarımızı kamu yararına aydınlatmak ve bilgilendirmek maksadıyla eğitsel etkinliklere devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.