Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Saraykent’e bağlı Karapınar Mahallesi bölgesinde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında yaralı bir Kızıl Şahin bulundu.

Kanadından yaralı halde bulunan bu Kızıl Şahin, korunması ve iyileştirilmesi için İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından bulunan yaralı Kızıl Şahin, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya salınacak.

Valilik açıklamasında, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce Saraykent’e bağlı Karapınar Mahallesi bölgesinde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında kanadından yaralı halde bulunan Kızıl Şahin, koruma ve tedavisi için Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir. Yaralı Kızıl Şahin, tedavi sonrasında tekrar doğaya salınacaktır" denildi.

Bu doğa dostu adım, Yozgat Valiliği tarafından da önemle vurgulandı. Valilikten yapılan açıklamada, yerel jandarma birimlerinin çevre ve doğa koruma konusundaki hassasiyetinin altı çizilerek, yaralı bir vahşi hayvanın bulunmasıyla ilgili gerekli adımların hızla atıldığı belirtildi. Ayrıca, Kızıl Şahin'in tedavi edilip tekrar doğaya bırakılacak olması, doğal yaşamın korunmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ve İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri arasındaki işbirliği ve koordinasyonun, vahşi yaşamın korunması ve rehabilitasyonunda kritik bir rol oynadığı vurgulandı. Bu tür doğa olaylarında hızlı ve etkili müdahalenin, yerel ekosistemin dengesini korumak adına hayati önem taşıdığı da belirtildi.