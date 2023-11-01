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SORGED tarafından kampanya kapsamında toplanan oyuncaklar Sorgun Yaycılılar İlkokulu’nda eğitim gören öğrencilere dağıtıldı.

Etkinlikte SORGED gönülleri tarafından oyuncak dağıtımının yanı sıra yüz boyama etkinliği ve çeşitli oyunlar oynandı.

Çocukların oyun oynayarak kendini keşfettiğini belirten SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Çocuklar oyun oynayarak kendini geliştirir, kendini tanır, dünyayı tanır.Oyunlar ve oyuncaklar çocuklarının kendilerini ifade edebilmeleri için bir araç, aynı zamanda onlar için bir eğlencedir. Temel ihtiyaçlar dışında çocukların oyun oynamaya ve oyuncaklara da ihtiyaçları vardır. Biz bu ihtiyaçları karşılamak ve çocukların dünyalarına renk katmak için yola çıktık.Sorgun Yaycılılar İlkokulu’nda bulunan kardeşlerimize oyuncak dağıttık. Çocuklarla yüzlerimizi boyadık, oyun oynadık, güldük, eğlendik. Mutluluğu onların gözlerinde ve gülümsemelerinde gördük. Bu etkinlik sayesinde bazı şeyleri ‘paylaşmanın’ pek çok şeyi ‘almak’ kadar değerli olduğunu ve insanları çok daha fazla mutlu ettiğini bir kez daha gördük.İnanıyoruz ki bu umutlar yeşerip onlarca, binlerce umut olacak. Paylaşarak daha umut dolu bir dünyada yaşayabileceğimizin habercisi olacak. Şairin de dediği gibi ‘Eğer paylaşmayı bilirseniz, ekmeği paylaşmak, ekmekten daha lezzetlidir.’ Kampanyamıza destek veren oyuncak bağışçılarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız” şeklinde konuştu.