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Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, okul ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.

Ziyarette Akkan’a, Şube Müdürleri Şerif Doğan ve Ahmet Erdem eşlik etti. Çiçek Anaokulu’nu ziyaret ederek, idareci ve öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi alan Akkan, öğrencilerin oyunlarına da eşlik etti.

Eğitimin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitim, eğitim gömleğinin ilk düğmesi olduğunu vurgulayan Akkan, “Bu düğmenin doğru iliklenmesi önem arz etmektedir. Okul öncesi eğitimde çocuklar temel eğitime hazırlanırken, paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte yaşamayı öğrenirler. Okul öncesi eğitimi alan çocuklar daha hızlı ve başarılı bir gelişim gösterirler. Bu kapsamda öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin her zaman yanında olamaya gayret gösteriyoruz. Çiçek Anaokulu’nu ziyaret ederek, idareci ve öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldık. Ayrıca öğrencilerimizle sohbet ederek, oyunlar oynadık. Yapmış oldukları çalışmalardan dolayı Çiçek Anaokulu çalışanlarına teşekkür ederim, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.