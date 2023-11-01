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Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden çöl sıcakları, hafta sonuna doğru kuvvetli yağışlarla yer değiştiriyor. Meteoroloji raporlarına göre, hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde azalması bekleniyor. Yağışlar ise özellikle Karadeniz bölgesi olmak üzere birçok ilde etkisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporlarına göre Karadeniz bölgesinde sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Gündüz sıcaklıkları 20 dereceye ve gece sıcaklıkları 12 dereceye kadar gerileyecek. Yozgat, Tokat, Sivas, Ordu, Amasya, Samsun ve Çorum gibi illerde kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Gök gürültülü sağanak yağışlar, tahminlere göre cumaya kadar etkili olacak. Bu yağışlarla birlikte kuraklık sorununun önemli bir ölçüde hafiflemesi bekleniyor. Yağışlı günlerin vatandaşlara rahat bir nefes aldırması ve tarım sektörünün canlanması umut ediliyor. Hava durumu takibini sıkı tutan vatandaşlar, yağışların etkili olduğu bölgelerde dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.