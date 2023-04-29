Enflasyonun maaşları erittiğini bildiren Memur-Sen Yozgat İl Temsilcisi Kenan Şerefli, maaşlara iyileştirme yapılması gerektiğini söyledi.

Maaşların enflasyon karşısında eridiğinin altını çizen İl Temsilcisi Şerefli, kayıpların önlenmesi için iyileştirme yapılmasını talep etti.

Devletin enflasyon kayıplarını telafi edecek güçte olduğunu belirten Şerefli, "En düşük devlet memuru maaşı göz önünde bulundurularak kamu görevlilerimizin haklı beklentisi görülmeli, seyyanen iyileştirme hayata geçirilmelidir" dedi.

Şerefli, kamu görevlilerinin mali kayıplarının giderilmesi için eşit bir biçimde zam yapılması gerektiğini ifade etti.

"ALIM GÜCÜ KORUNMALI"

Gelecek olan 3 aylık süreçte oluşacak enflasyonun, enflasyon farkına ekleneceğini de ifade eden Şerefli, "Oluşan tablo, ücretlerin eridiğini, kayıpların artacağını, kayıpların telafisi için iyileştirme yapılması gerektiğini göstermektedir. Memur-Sen olarak, toplu sözleşme artışının üzerine verilecek iyileştirmenin refah payı olarak verilmesini bu yüzden ısrarla dile getirmiştik. Mevcut durumda 'En iyi zam fiyat istikrarıdır' sözümüzü uygulama zemininde de tescillemiştir. Nominal fiyat artışlarıyla rakamsal büyüklüğün değil, reel artışlarla alım gücünün korunması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

"HAKLI BEKLENTİMİZ GÖRÜLMELİ"

Tarihin her sayfasında Türk devletine ve Türk milletine dayatılan olumsuzlukları, birliktelikle tersine çevirdiklerini vurgulayan Şerefli, bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi salgını, siyasi krizler, bölgesel savaşlar, tahıl koridoru sorunu, sel, deprem ve doğal afetlerde dahi ellerini taşın altına koymaktan çekinmediklerini bildirdi. Şerefli, Memur-Sen olarak, demokratikleşme, özgürleşme ve hakları artırma noktasında atılan adımları bildiklerini belirterek, "Devletimiz, enflasyon kayıplarını telafi edecek, gelir dağılımında adaleti sağlayacak, gelirler arasındaki makası daraltacak güce de iradeye de sahip. Sözleşmeli personelin kadroya geçişinde, ek gösterge düzenlemesinde, en düşük emekli maaşını artırma ve EYT'yi çözüme kavuşturma iradesinde olduğu gibi en düşük devlet memuru maaşı göz önünde bulundurularak kamu görevlilerimizin haklı beklentisi görülmeli, seyyanen iyileştirme hayata geçirilmelidir" ifadelerini kullandı. Ahmet Ayverdi