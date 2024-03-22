İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Mustafa Görkem Taştan, mahalle belediyeciliği konusundaki yenilikçi yaklaşımlarını ve Yozgat'ı bu alanda örnek bir şehir haline getirme hedeflerini açıkladı.

Taştan, kentteki mahallelerin çeşitli sorunlarına dikkat çekerek, bu sorunların çözümü için kapsamlı bir plan sundu.

İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Mustafa Görkem Taştan, mahallelerde karşılaşılan kasis eksikliği, yetersiz aydınlatma, sağlık ocağı, konak ve market gibi temel ihtiyaçların bulunmaması gibi problemlere işaret etti.

Bu sorunların üstesinden gelmek amacıyla, belediye bünyesinde "muhtarlar masası" oluşturulacağını belirten Taştan, “Bu masada, haftanın belirli günlerinde muhtarlarla bir araya gelinerek, mahallelerin sorunları detaylı bir şekilde ele alınacak ve çözüm yolları aranacak” dedi.

Mahalle belediyeciliği anlayışıyla Yozgat'ın daha etkili hizmet alacağını ve kentin güzelliklerine güzellik katacaklarını ifade etti.

Denenmişlere mecbur değilsiniz diyerek alternatif bir yönetim vaadinde bulunan Taştan, değişim ve gelişim mesajı vererek bu yaklaşım ile Yozgat'ın mahallelerinin yaşam kalitesini artırma ve kentteki hizmet standartlarını yükseltme amacını taşıyor.