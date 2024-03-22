Ramazan ayının manevi atmosferini en iyi şekilde yaşatma amacıyla Yozgat İl Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen faaliyetler devam ediyor.

Bu kapsamda, Yozgat’a gelen Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Zafer Koç, öğle namazı öncesinde Çapanoğlu Büyük Caminde "Ramazan Ayı ve Ahiret Bilinci" konulu bir sohbet gerçekleştirdi.

Yaptığı konuşmada Koç, insanlığın en büyük imtihanının, kötülüklerin yayılmasının en büyük sebebinin insanların ahiret yokmuş gibi hareket etmesinden kaynaklandığını belirterek, “Ahiret bilincine sahip insanların mutlaka etrafına, çocuklara, gençlere bu hakikati ulaştırması gerekir. Ramazan ayı bunun için bir fırsattır” dedi.

Koç, iftar öncesi İl Müftülüğü tarafından organize edilen canlı yayına da katılarak, Diyanet İşleri Başkanlığında bu yılki Ramazan Ayı teması olan "Ramazan Ayı ve Ahiret Bilinci" konusunda konuştu.