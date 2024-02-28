Haşim Kılıç Mahallesi Bünyamin Gayretli Caddesinde düzenlenen programa, İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Eğer siyasi iktidara ve ona çözüm üretemeyen muhalefet anlayışına bir mesaj vermek istiyorsanız onun yegane adresi sandıktır" dedi.

Yerköy ilçesinde partisinin seçim irtibat ofisinin açılışında konuşan Zorlu, 2019 seçimlerinde siyasi iktidarın toplam belediyelerin büyükşehirler dahil olmak üzere 50'den fazlasını kazandığını ancak ülkenin neresine gitseler aynı problemlerle karşılaştıklarını söyledi.

İYİ Parti olarak başından bu yana TBMM'de hep yapıcı bir muhalefet anlayışı izlediklerini, milli güvenlik konuları başta olmak üzere siyasi iktidarın doğru adımlarının yanında olduklarını anlatan Zorlu, memleketin problemlerini de dile getirmekten geri kalmadıklarını ifade etti.

Kademeli emeklilikle ilgili çalışma yapılması gerektiğini belirten Zorlu, "Sadece bir günde yüz binlerce insan, fazladan 15-20 yıl daha çalışarak emekli olmak zorunda bırakıldı. Bu adaletsizliğe artık son vermek gerekiyor. Biz bu anlamda TBMM'de kademeli emeklilik konusunda atılabilecek adımlara, devletimizi de zora sokmayacak şekildeki düzenlemelere hazırız" diye konuştu.

Zorlu, Almanya'da, Avrupa'da yaşayan ne kadar Yerköylü varsa yatırım yapmak isteyenleri Yerköy'e getireceklerini söyledi.

Yerköy'ün su, temizlik gibi belediyecilik sorunlarının çözüldüğünü anlatan Zorlu, artık ilçeyi daha yaşanabilir hale getirecek projelere imza atmanın zamanının geldiğini belirtti.

İYİ Partinin, genel başkanları Meral Akşener liderliğinde kuzeyden güneye, doğudan batıya, hiçbir etnik ayrım gözetmeden ülkeye inanmış tüm vatanseverleri, vatanını seven her bir vatandaşı kuşatan, kapsayan yegane parti olduğunu ifade eden Zorlu, şöyle konuştu: "31 Mart yerel seçimlerinde yaktığımız ateşle aldığımız bu cesur kararla milletimize yüzümüzü döndük. O gün de başaracağız ve 2028'de iktidarımızın yolunu açacağız, bundan da hiç şüpheniz olmasın. Eğer siyasi iktidara ve ona çözüm üretemeyen muhalefet anlayışına bir mesaj vermek istiyorsanız onun yegane adresi sandıktır. Önünüzde 31 Mart var, bu uyarıyı yaptığınız takdirde 2028'e kadar başka bir gün yok, bunu unutmayın. Başka bir mesaj verme imkanınız kalmayacak."

“HEP BİRLİKTE ATLAKTIK”

Seçim irtibat bürosu açılışında konuşan Yerköy Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ferhat Yılmaz, “5 yıl boyunca, sevdalısı olduğum Yerköy’de onurla, gururla, şerefle, başı dik, alnı açık bir şekilde şehri eminlik vazifesini yapmayı Cenabı Allah bizlere nasip eyledi. Yapmış olduğumuz her hizmette sizlerin desteğini yüreğim de hissettim. Geçen bu zamanda birçok badireler atlattık ancak hiç bir zaman yılmadık, yorulmadık ve canla başla memleketimiz için mücadele ettik. Şahsıma göstermiş olduğunuz bu samimi sevgi bizleri güçlendirirken hizmet etme sorumluluğumuzu da bir kat daha arttırmıştır. Hemşehrilerimin emaneti olan bu makam da çalışırken, vatandaşlarımızın bize duyduğu güven ve samimiyet asla aklımızdan çıkmamıştır. Elbette ki bizlerin de yetişemediği, güç yetiremediği anlarımız olmuştur. Her zorlukta bir kolaylık vardır ayetini kendimize umut ışığı eyleyerek önce Cenabı Allah’a sonra siz aziz hemşehrilerimize güvenerek yolumuza devam ettik. 5 yıl boyunca sürdürmüş olduğum şehri eminlik görevim boyunca memleketimin ve siz aziz hemşehrilerimin derdiyle dertlenip, sevincine ortak olmaya gayret gösterdim. İstemeden de olsa gönlünü kırdığım, zor anında yanında olamadığım tüm kardeşlerimden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. 5 yıllık görev süremiz boyunca şehrimiz için yapmış olduğumuz hizmetlerimize kısaca değinecek olursak. Şehri eminlik görevine talip olduğumuz günden itibaren şehrimizin birçok eksiği ve probleminin olduğunu biliyorduk” ifadelerini kullandı.

“HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ”

‘Az laf çok iş’ diyerek yeni bir yolculuğa daha çıktıklarını ifade eden Başkan Ferhat Yılmaz, “Sorumluluklarımız ve yükümlülüklerimizin daha da arttığı bu yolda daha fazla çalışmak, daha fazla hizmet edebilmek için önce Cenabı Allah’ın izni, sonra da siz vefakâr hemşerilerimin desteğiyle hep beraber şehrimizin inşasını sürdürecek ve Cenabı Allah’ın izniyle hep birlikte hedefimize ulaşacağız. Yerköy’ün bir kez daha tarih yazacağı bu seçim de sizlerin evladı, kardeşi ve ağabeyi olarak nasıl ki 5 yıl önce başardıysak aynı azim ve kararlılıkla yine hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. 2019 yılında bu göreve bizleri layık gören ve bağrına basan bütün hemşerilerime bir kez daha teşekkür ediyor, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olarak seçimlerin, insan onuru, kardeşlik hukuku ve memleket ruhunun ön planda tutulduğu, kısır çekişmeler ve ithamlardan uzak, demokratik bir ortamda tamamlanmasını temenni ediyor, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclis üyeliği ve muhtarlık görevleri için aday olan tüm ağabeylerime ve kardeşlerime başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.