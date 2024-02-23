Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında SORGED tarafından yürütülen "Sport for Healthy Life” (Sport4HealthyLife) başlıklı proje kapsamında Türkiye, İtalya, Makedonya ve Ürdün'den gelen gönüllüler Sorgun'da faaliyetlerine devam ediyor.

Türkiye, İtalya, Makedonya ve Ürdün'den gelen gönüllüler ile birlikte atıksız mutfağa dikkat çekmek için Atıksız Mutfak Atölyesi düzenledi.

Düzenlenen atölyenin bu haftaki misafirleri Sorgun Fatih Ortaokulu öğrencileri oldu.

Atölyede atıksız mutfak hakkında bilgi alan öğrenciler yapmış oldukları yemekler ile de eğlenceli vakit geçirdi.

Atıksız mutfak etkinliklerinin devam edeceğini belirten SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Atıksız mutfak için atık yönetimimizi bilinçli kontrol etmemiz gerekiyor. Dünyamızı daha sürdürülebilir bir hale getirmek için. Atıksız yaşam, aslında çok uğraş gerektiren ve zorlayıcı bir süreç değil. Eğer bizler kararlı olursak, alışverişlerimizi planlı ve ihtiyacımız olanı kadar alırsak, dönüşümünün sağlandığından emin olduğumuz ürünleri tercih edersek ve evimizde atıkları geri dönüşüm için ayırırsak atıksız yaşamın ilk adımını atmış oluruz” dedi.

Atıksız mutfak için geri dönüştürülebilir ve çevre dostu malzemeler kullanılabileceğini vurgulayan Uğuz, “Atıksız mutfağın ilk adımı, mutfağımızda bulunan materyalleri azaltmamızla başlayabiliriz. Atıksız bir mutfak ile sadeleşebilir, çöp çıkarmadan zamandan tasarruf edebiliriz. Gereksiz tüketim ve israfın önüne geçmiş, aynı zamanda sağlıksız alışkanlıklarımızdan da zaman içinde kurtulmuş oluruz. Diren, düşür, değerlendir, dönüştür, doğaya geri ver. Ambalajlı gıdaya diren, mutfak malzemelerini ayır. Alışveriş düzenini değiştir, kalan gıdaları değerlendir, dönüştür, kompost yap” ifadelerini kullandı.