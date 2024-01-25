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Yozgat İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Olağan Toplantısı Vali Mehmet Ali Özkan Başkanlığında, ilgili kurum temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Makam Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, 6 gündem maddesi görüşüldü.

İŞKUR yetkilileri, İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından 2023 yılı faaliyeti ve 2024 yılı içinde açılacak olan aktif işgücü eğitim planı kurul onayanı sunularak kurul onayından geçerek kabul edildiğini söyledi.

İŞKUR yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Kayıtlı iş gücü sayısı erkek 16 bin 944, kadın 12 bin 342 toplamda 29 bin 286 olarak belirlendi. Kayıtlı işsiz sayısı 5 bin 743 erkek, 5 bin 506 kadın olmak üzere toplam 11 bin 249 kişi yer aldı. 2023 yılında 1 ve üzeri işçi çalıştıran kayıtlı işyeri sayısı 2 bir 244. 2023 yılında çalıştırılan işçi sayısı 2023 kamu 112, 2023 özel 2 bin 132, bu rakamların toplamında ise 2 bin 244 kişi olarak kayıtlara geçti. 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde 2 bin 708 işyeri ziyareti yapıldı. Bu ziyaretlerde kurum hizmetleri ve istihdam teşvikleri hakkında detaylı bilgiler verildi. 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde toplamda 10 bin 689 danışmanlık kapsamında görüşme yapılmıştır. Danışmanlık hizmetinden faydalanan toplam kişi sayısı 7 bin 664’dür. 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde 28 grupta 440 kişi iş kulübü hizmetimizden yararlandı. 2023 yılı içerisinde 50 farklı gruptaki 3 bin 374 kişi grup görüşmesi danışmanlık hizmetimizden faydalandı. 2023 yılında işsizlik ödeneğini alan kişilere toplamda 35 milyon 800 bin 392 lira ödendi. İşsizlik ödeneği istatistiğine göre başvuran kişi sayısı 3 bin 809, hak eden kişi sayısı bin 618, işsizlik ödeneği ödeme yapılan kişi sayısı ise 2 bin 915 olarak kayıtlara geçti” ifadelerine yer verildi.