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Kendisini asker veya polis olarak tanıtan şahısların hesabına 6 bin dolar para yatırmak üzere banka şubesine giden vatandaşın dolandırılması son anda önlendi.

T.C. (74) isimli vatandaşın kendisini asker veya polis olarak tanıtan kişilerin hesabına para yatırmak üzere Yozgat merkeze geleceği bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bulunan banka şubeleri, PTT, döviz büroları ve kuyumculara konu ile alakalı bilgi vererek dolandırılmaya çalışılan vatandaşın kendilerine gelmesi durumunda emniyet güçlerine bilgi vermeleri istendi.

Dolandırılmaya çalışılan vatandaşın özel bir banka şubesine geldiği bilgisini alan emniyet müdürlüğü personeli ivedilikle banka şubesine giderek vatandaşa durumu bildirdi ve 6 bin doların dolandırıcıların hesabına yatırılmasına engel olundu.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, “Konuyu hassasiyetle takip eden ve vatandaşımızın mağdur olmasını engelleyen emniyet güçlerimizi tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.