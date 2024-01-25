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Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Washington Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, okul ve üniversite eğitiminin yaşam süresi üzerindeki etkisini ilk defa orantılı bir şekilde ortaya koydu.

ABD ve Birleşik Krallık gibi sanayileşmiş ülkelerle Çin ve Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerden elde edilen verilere göre, her yıl süregelen eğitim, ölüm riskini yüzde 2 oranında azaltıyor. Indipendent Türkçe'de yer alan habere göre, Lancet Public Health dergisinde 23 Ocak'ta yayımlanan çalışma, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitimini tamamlamanın, ömür boyu sağlıklı beslenme ile aynı düzeyde fayda sağladığını gösterdi. Ayrıca, yüksek lisans derecesine sahip bireylerin ölüm riskinin, hiç eğitim almamış kişilere kıyasla yüzde 34 oranında azaldığı bildirildi.

Araştırma aynı zamanda, hiç okula gitmemenin, her gün en az 5 kadeh içki tüketmek veya 10 yıl boyunca günde bir paket sigara içmekle benzer zararlara yol açtığını ortaya koydu.

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Terje Andreas Eikemo, eğitimin sadece sağlık açısından değil, aynı zamanda bireyin genel yaşam kalitesi üzerinde de önemli bir etkisi olduğunu belirterek, "Eğitim sadece sağlık açısından sağladığı faydalar bakımından değil, kendi başına da önemli" dedi.

Sağlık Vakfı'ndan David Finch, eğitimin sosyal bağları güçlendirmenin yanı sıra bireylerin karar alma yeteneklerini de geliştirdiğine dikkat çekti. Washington Üniversitesi'nden Claire Henson ise eğitimle yaşam süresi arasındaki bağlantıyı, eğitim sayesinde sağlıklı bir yaşam tarzının oluşturulmasının mümkün kılınması ve bu alışkanlıkların sürdürülme becerisinin artırılması olarak açıkladı. Henson, eğitime yapılan yatırımın nüfusun sağlığına büyük katkı sağladığını vurgulayarak, siyasilerin eğitim politikalarını şekillendirirken bu etkiyi göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirtti.