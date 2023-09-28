www.ilerigazetesi.com.tr internet haber sitemizden başlattığımız anketle okurlarımıza “Yozgat Belediyesi'nin çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?” diye sorduk. Ankete katılan ziyaretçilerin yüzde 82,4’ü “çok başarısız” cevabını verdi.

İŞTE ANKET SONUÇLARI

Yerel seçimler yaklaşırken, belediye çalışmaları ile ilgili son anketimizi İleri’nin internet haber sitesi olan www.ilerigazetesi.com.tr okurlarının oylarınıza sunmuştuk.

Ankete toplamda 1.530 ziyaretçi katıldı. 1.530 kişiden 1.260’ı “çok başarısız” seçeneğini işaretlerken, 192 kişi “başarısız”, 48 kişi “başarılı”, 30 kişi ise “çok başarılı” seçeneklerini işaretledi.

Ankete katılan ziyaretçilerin verdikleri cevapların yüzdelik dilimleri şu şekilde: Yüzde 82,4 “çok başarısız”, yüzde 12,5 “başarısız”, yüzde 3,1 “başarılı”, yüzde 2 ise “çok başarılı” olarak sonuçlandı.

BAŞARISIZ BULANLARIN ORANI YÜZDE 94,9

İnternet haber sitemizde ankete katılan ziyaretçilerin yüzde 82,4’i “çok başarısız”, yüzde 12,5’i “başarısız” seçeneklerini işaretledi ve sonuç olarak yüzde 94,9 gibi çok büyük bir bölümü Yozgat Belediyesi’nin çalışmalarını başarısız bulduklarını görüş olarak bildirdiler.

ANKET NASIL YAPILDI?

Anketin soru ve seçenekleri şu şekildeydi:

Soru: Yozgat Belediyesi'nin çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?

Seçenekler: Çok başarılı, başarılı, başarısız, çok başarısız.

Manipülasyon yaşanmaması için 17 Eylül’de www.ilerigazetesi.com.tr adresini ziyaret eden tüm okurlarımızın oylarına sunduğumuz ankete katılanlar her gün için sadece 1 oy kullanabildiler.

Düzenlediğimiz ankette mükerrer oy kullanılmaması için, uygulama yazılımı her ziyaretçinin aynı gün sadece 1 kez ankete katılmasına izin verdi.

KAMUOYUNUN NABZINI TUTTUK!

Yozgat’ta yaşayan vatandaşların yerel yönetim hizmetlerini değerlendirmeleri amacıyla hazırladığımız ve “Yozgat Belediyesi'nin çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?” sorusunu yönelttiğimiz anketimizle Yozgat kamuoyunun nabzını tuttuk.

Yozgat Belediyesi’nin çalışma ve hizmetlerine ilişkin vatandaş görüşlerini ölçmeyi hedeflediğimiz ankete katılanların büyük bir oranla belediye çalışmalarını “çok başarısız” olarak değerlendirdiklerini kamuoyu ile paylaşıyoruz.

ANKETLERİMİZ DEVAM EDECEK

İleri Gazetesi ve internet haber sitesi www.ilerigazetesi.com.tr olarak, kamuoyunun nabzını tutmak ve Yozgat’ın sorunlarını gündeme taşımak adına anketlerle okurlarımızın düşüncelerini paylaşmaya devam edeceğiz. Başlayacağımız yeni anket çalışmalarına internet haber sitemizden ulaşabilirsiniz.

Yozgat ve Anadolu’da yaşanan son dakika sıcak gelişmeleri www.ilerigazetesi.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.

Bizi takipte kalın… (Haber Merkezi)